Daniel Alfaro: 'Cerraremos los colegios informales'

Siete meses han transcurrido desde que Daniel Alfaro asumió el cargo de ministro de Educación. Estamos a pocas semanas de finalizar las clases escolares de 2018 y su sector ya está trabajando para el inicio del año escolar 2019. Ante ello, se refirió a tres temas importantes: el cierre inmediato de colegios particulares informales, el enfoque de igualdad de género en el currículo escolar y un proyecto de ley que pretende reincorporar a los colegios a miles de profesores cesados.

Hace una semana, el Ministerio de Educación e Indecopi presentaron los resultados de la primera inspección de colegios particulares. ¿Llegarán a todas las escuelas a nivel nacional?

Únicamente a los colegios privados. Si bien el reglamento comprende todo el sistema educativo, vamos a concentrarnos en las instituciones con dificultades, dando plazos para que puedan formalizarse.



¿A qué dificultades se refiere?

Los colegios privados cuentan con un código modular. Por ejemplo, un código modular registra la dirección del establecimiento, pero si la institución se muda a otro local y no registra su nueva dirección en la UGEL, ese servicio educativo se está generando con una irregularidad. Otro caso es cuando una institución brinda educación secundaria pese a que solo tiene un código modular para primaria.



¿Cómo será el proceso de regulación?

Las direcciones de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local tendrán la función de mejorar la regulación de las instituciones privadas. Nosotros participamos de manera inopinada o frente a denuncias presentadas por los padres. Planteamos la formalización de las escuelas que cuentan con algún código modular.



¿Qué pasará con las instituciones que no cuentan con ningún código modular?

Ese grupo nos preocupa porque ya no son colegios, sino establecimientos que dan servicios educativos de manera informal. No tienen un código modular, no existen ante el ministerio; por tanto, no pueden ser regulados. Brindan un servicio sin contar con autorización; es decir, son una estafa. Para estos casos, tenemos una alianza muy fuerte con Indecopi. Lo que más nos importa es resguardar el derecho de los niños y padres estafados.



Si estos alumnos no cuentan con certificado de estudios, ¿cómo podrían hacer su traslado a otros colegios?

Cuando se cierra un colegio informal, les damos la posibilidad a todos los alumnos de dar un examen y luego se les asigna a un grado dependiendo de su desarrollo cognitivo, se formaliza su situación y se les reconocen todos los grados que ya habrían cursado.



¿Habrá un plazo para el cierre de las escuelas informales?

El plazo es para las instituciones educativas que cuentan con códigos modulares y pueden regularizar lo que les falta. En el caso de los colegios informales, los cerraremos inmediatamente, porque son una estafa.



¿Cómo se puede detectar estos colegios informales?

Creemos en la responsabilidad que tienen los padres al momento de inscribir a sus hijos en diferentes instituciones. Por ello, lanzamos, con apoyo de IPAE, la web www.identicole.pe. Ahí los padres pueden conocer toda la información de los 60 mil centros educativos, privados y públicos, en todo el país. Así, el padre puede verificar si el colegio donde está su hijo es formal o no.



Un tema que también preocupa es el enfoque de género, que aún está en el Poder Judicial.

Es importante aclarar que el enfoque de igualdad de género que promueve el ministerio busca eliminar los estereotipos que generan desigualdades entre hombres y mujeres. La rectoría del ministerio está para determinar los mejores contenidos educativos. Consideramos que no pueden existir grupos de personas que traten de impedir la continuidad de esa responsabilidad. Por eso, defendemos el currículo nacional en este proceso, que ahora está en la Corte Suprema.



¿Cuánto más podría tardar el Poder Judicial en dictar sentencia sobre este tema?

Para que la Corte Suprema pueda emitir una sentencia, tiene que haber cuatro votos a favor de una misma posición. Al final de este mes conoceremos la opinión del último juez que vio el caso. Ahí ya tendríamos tres votos y faltaría un cuarto voto para, por fin, terminar este proceso.



Ahora, el lunes (hoy) se debatirá en la Comisión de Educación del Congreso un proyecto de ley que podría permitir la restitución de profesores cesados. ¿Cuál es la posición del ministerio?

Esta es una situación bastante preocupante, porque se pretende reinsertar, sin realizar una evaluación previa, a más de 14 mil docentes al sistema educativo. Ellos trabajaron en colegios como profesores interinos debido a la falta de docentes titulados. Han tenido la oportunidad de presentar su título universitario y regularizar su situación desde 1984, cuando fueron cesados, hasta 2014, año en que se hizo efectiva la Ley de Reforma Magisterial, la cual es muy específica al decir que cualquier ingreso de docentes a la carrera pública magisterial tiene que ser por meritocracia.

¿Cómo afectaría esta situación a los escolares?

Esto afectaría la calidad educativa que reciben, pero también afecta a los docentes que se preparan para ingresar a la carrera pública magisterial por meritocracia, porque quitarían 14 mil vacantes. Hacemos un llamado a los congresistas, en específico a los que conforman la Comisión de Educación, para buscar otra salida que no sea la restitución automática.

SABÍA QUE



- Hoy se revisará en la Comisión de Educación del Congreso el proyecto de ley que busca restituir a 14,317 docentes que fueron cesados.



- El 12 de noviembre, el Ministerio de Educación publicó el proyecto de ley del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, dirigido a identificar los colegios particulares informales.



- El documento está publicado en www.minedu.gob.pe, a fin de que, en 30 días, las entidades públicas y privadas puedan brindar sus aportes y sugerencias.