El excongresista Daniel Abugattás reveló que se ofreció como asesor del presidente Pedro Castillo, pero que el mandatario optó por no volver a comunicarse con él. Detalló que le planteó ideas para luchar contra la corrupción o conformar el Gabinete de Ministros.

En declaraciones a Exitosa, Abugattás consideró que Castillo Terrones no tomó en cuenta su ofrecimiento pues estaría inmerso en problemas de corrupción.

“Yo tengo una carta de presentación que no me caso con la corrupción. Yo me ofrecí, hablé con él. (Pedro Castillo) aparentemente estaba muy contento, pero no me volvió a llamar. Significa que (no le gustó) algo que le dije, sobre lucha contra la corrupción, las políticas públicas que hay que implementar, o la necesidad de tener un gabinete variopinto que le dé seguridad a la población”, aseveró.

“Yo fui bastante claro y directo con él sobre la prioridad que tiene que tener la lucha contra la corrupción cueste lo que cueste y con las medidas draconianas que hay tomar, pero no me volvió a llamar. […] Yo no exijo que confié en mi, pero si uno ofrece y tiene una cierta trayectoria y lo rechazas es porque tienes otras intenciones”, sostuvo.

Además, recomendó al jefe de Estado realizar un cambio al interior del Consejo de Ministros, a fin de mejorar los consensos con las demás fuerzas políticas.

“Creo que se necesita voluntad política. Hay que armar un nuevo gabinete no necesariamente de centro-izquierda. Estamos viendo en la izquierda tanta corruptela o más de la que nos brinda la CONFIEP y sus allegados de derecha. Creo que tenemos que buscar a un grupo de ciudadanos de bien, que quieran poner el pecho por el país”, añadió.

