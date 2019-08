Daniel Abugattás niega haber favorecido a empresa: "Letona estaba presumiendo"

El exlegislador nacionalista Daniel Abugattás negó que, en 2012, haya hablado con la hoy congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, para interceder en favor de la empresa Pesquera Mar ante el Ministerio de la Producción y anular una resolución que desfavorecía a uno de sus accionistas.

Precisamente, la Fiscalía abrió una investigación a ambos. Al exparlamentario se le imputa el delito de tráfico de influencias, mientras que a la fujimorista se le atribuye tráfico de influencias y cohecho activo genérico.

En diálogo con Perú21, el excongresista rechazó haber realizado alguna coordinación con la entonces abogada del Estudio Echecopar, quien en un audio difundido por Cuarto Poder se le escucha decir al empresario Rolando Machado Sandoval que podría recurrir a Abugattás para solucionar su problema.

"No hay absoluta participación mía en ese supuesto tema en el que la señora Letona iba a recurrir a Abugattás, ni hay alguna acción que supuestamente iba a realizar un exasesor mío, íntimo amigo mío, que iba a sacar la resolución en favor de la empresa con la cuál ella negociaba, no hay nada", manifestó a este diario.

Abugattás reveló que conoció a Letona por esa época, cuando era presidente del Parlamento, pero insistió en que no conversó con la fujimorista sobre lo que la grabación deja en evidencia.

"La conocí (a Letona) en una actividad oficial, no he tenido ninguna comunicación con ella (...) por supuesto, ella estaba presumiendo (de contactarse con él)", enfatizó.

En el audio se escucha a Úrsula Letona decirle a Rolando Machado que es posible "tumbarse" la resolución.

"La única solución que veo es que Daniel (Abugattas) entre a tallar, presione a este muchacho que es el que ha sido su asesor toda la vida, y ahora es asesor jurídico de Produce, y el chico emita informe en ese sentido", dijo.

Sin embargo, consultada sobre este hecho por Perú21, la parlamentaria sostuvo que ella no efectuó ninguna intermediación. "Yo ya he hablado al respecto y he negado cualquier diálogo con Abugattás", manifestó.