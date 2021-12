El coordinador de Runasur de la región Cusco, Rogelio Rivas Toro Vargas, afirmó a Perú21 que la presencia el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se mantiene en “veremos” debido a que fue declarado persona no grata por el Congreso de la República. La inasistencia del boliviano haría insostenible el evento puesto que es el fundador e ideólogo de las posturas de Runasur. A pesar de ello, el coordinador, afirmó que el 21 y 22 de diciembre, sí se llevará a cabo la reunión tal como se tenía planificado.

“(La participación de Morales) esta en veremos porque lo declararon persona no grata. Aún estamos evaluando la llegada del expresidente y vamos a hacer todo lo posible para que llegue a Cusco y desarrollemos el evento. Haremos la documentación necesaria, pero nos parece justo que Evo Morales esté en el evento. No nos parece algo fraterno que no lo reciban y que lo nombren persona no grata. He conversado ayer con Morales y se siente preocupado”, declaró Rivas a este medio. En esa línea, el coordinador remarcó que “no está descartada su presencia (de Evo Morales) y Runasur sigue su camino”.

Sobre la reunión en Cusco, explicó que está organizado “por varios movimientos sociales y políticos a nivel latinoamericano. “El partido etnocacerista, que yo integro, es parte del Runasur y también varios frentes de defensa, Perú Libre y la mayoría de movimientos sociales del país”, agregó.

PERSONA NO GRATA

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, encabezada por Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), acordó declarar persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales por “su negativo activismo político en el Perú”.

“Declarar persona no grata a Evo Morales Ayma en nuestro país por su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”, acordó el grupo de trabajo, en la sesión de este lunes 22.

ES UN PROYECTO GEOPOLÍTICO

Los presidentes de las Comisiones de Inteligencia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores rechazaron en conjunto la reunión de la Runasur que convocó el expresidente boliviano, Evo Morales, para el 20 y 21 de diciembre en la ciudad de Cusco.

En el oficio, firmado por los congresistas titulares de cada grupo de trabajo, respectivamente, José Cueto, Daniel Williams y Ernesto Bustamante sostuvieron que el objetivo de Morales es impulsar un “proyecto geopolítico que busca el control de los recursos naturales peruanos como el cobre, el litio y el uranio, así como una salida soberana al mar para Bolivia, en detrimento de la soberanía territorial del Perú”.

