Ayer se cumplieron doce años de la creación de la Alianza del Pacífico (AP). Este esquema de integración económica y comercial es integrado por Chile, Colombia, México y Perú, y comprende alrededor del 41% del PBI de América Latina y el Caribe.

La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y reunió a los artífices de la iniciativa y que estuvieron en la firma del acuerdo en 2011.En ese entonces, Alan García era presidente de Perú, Felipe Calderón de México, Juan Manuel Santos de Colombia y Sebastián Piñera de Chile. En el evento conmemorativo estuvo presente Calderón, y Santos envió un mensaje grabado; sin embargo, también asistieron quienes en ese año eran cancilleres de Perú y Chile respectivamente, José Antonio García Belaunde y Alfredo Moreno.

El evento estuvo marcado por el elogio a la Alianza del Pacífico, pero también por el rechazo unánime de los asistentes a la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de entregar la presidencia pro tempore de la organización a Perú. “El Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y a ejercer su presidencia”, dijo la presidenta Boluarte, quien señaló que el desarrollo de la AP se ve afectado por López Obrador. Asimismo, consideró que utiliza “cuestiones ideológicas” como excusa para no entregar la presidencia del bloque.

La mandataria indicó que los líderes de los países miembros de la Alianza del Pacífico surgieron de forma democrática y constitucional y han garantizado la institucionalidad del esquema de integración. Sin embargo, lamentó que actualmente eso haya cambiado.

“Hoy esas virtudes han sido desplazadas por cuestiones ideológicas que son utilizadas como excusa para poner trabas a la continuación y al fortalecimiento del dinamismo con el que se ha venido trabajando en los últimos 12 años”, dijo.

Por su parte, el expresidente de México, Felipe Calderón, aseguró que “la Alianza del Pacífico ha sido la propuesta de integración más ambiciosa que los latinoamericanos hayamos visto en décadas”. Asimismo, recordó el proceso de creación del organismo y señaló que fue una inspiración de los ejemplos de integración de países asiáticos que vieron en APEC los entonces presidentes García, Santos y él.

“En aquella época éramos amigos todos, latinoamericanos que nos queríamos, que reconocíamos sin regateos nuestra hermandad, sin prejuicios y sin complejos”, señaló el exjefe de Estado.

Calderón, aunque no se pronunció directamente sobre la actitud de su sucesor con respecto a la Alianza del Pacífico, consideró que existe una hermandad entre los países miembros que “no se borra ni con prejuicios, ni con temores, ni con ideologías”.

El excanciller García Belaunde fue más directo en declaraciones para la prensa, a su salida de Palacio de Gobierno aseguró que las acciones del mandatario mexicano “perjudican a todos”.

“Esto perjudica a todos, no solo perjudica al Perú. La presidencia es una cosa rotativa que sirve para organizar una agenda y un debate. No es más que eso. Pero el hecho de que no se reúnan (los ministros de los países miembros ) sí afecta a todos”, consideró.

En esa misma línea opinó el exrepresentante del Perú en la OEA Hugo de Zela, quien señaló que actualmente existe un impasse dado que el presidente mexicano “ha decidido privilegiar la ideología antes que la integración”. Asimismo, dijo que no entregar la presidencia a Perú perjudica a la Alianza del Pacífico debido a que no se dan las reuniones entre cancilleres, vicecancilleres y viceministros de comercio.

“Esos dos niveles en los que se toman las decisiones operativas de la alianza están parados. Y eso produce perjuicios porque no se están tomando decisiones que se tendrían que tomar”, señaló el diplomático.

Pero la actitud de López Obrador no solo perjudica a los miembros, sino a países como Costa Rica y Ecuador, que se encuentran en pleno proceso de incorporación al organismo, o Singapur, que busca ser observador, dijo De Zela.

El exembajador explicó que la AP se creó para proyectarnos a los mercados de Asia-Pacífico. Sin embargo, alertó que, ante el impasse con México, la imagen proyectada no es positiva.

“Mal podemos proyectarnos adecuadamente si demostramos desunión entre los miembros”, aseguró.