Cuestionan demora en detención de Alejandro Toledo

No han caído nada bien entre los congresistas las palabras del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , respecto a que el pedido de detención del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa dos órdenes de prisión preventiva (por casos Odebrecht y Ecoteva), está “empantanado” desde hace siete meses en Estados Unidos.

Para el legislador Yonhy Lescano (AP), el país norteamericano no está colaborando con la justicia peruana. “El gobierno peruano debe ser más fuerte en su pedido, EE.UU. no es recíproco. Cuando solicitaron la extradición de Manuel Burga (ex presidente de la FPF), se les tramitó rápido, lo de Toledo más bien parece un blindaje”, manifestó a Perú21.

Recalcó que las autoridades norteamericanas “no pueden demorar más esto” y resaltó que las pruebas sobre los US$20 millones en sobornos que habría recibido Toledo “ya fueron presentadas”.

Sin embargo, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, tiene una lectura distinta. “No tengo ninguna duda de que se ha orquestado un enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Fiscalía para que el trámite de extradición no avance”, expresó.

Según Becerril, “existe intereses políticos” para que no proceda la captura de Toledo “porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski está inmiscuido” en el caso.

La recomendación

Este diario accedió al informe que presentó el estudio de abogados Foley Hoag al Ejecutivo para tramitar extradiciones con EE.UU.

La firma señala que debe existir un acercamiento previo entre las autoridades de ambos países para que “el proceso de revisión sea más ágil y productivo”.

En el caso de Toledo, sin embargo, no sucedió eso. Desde la Fiscalía admitieron que “hubo precipitación” al solicitar la detención del ex presidente Toledo.

Tenga en cuenta

- Rosa Bartra, titular de la comisión Lava Jato, señaló que citarán a jueces y fiscales involucrados en caso de Alejandro Toledo para pedir explicaciones por la demora en la detención del ex presidente.



- “Toledo debe venir a responder por la salud del país”, dijo a Perú21.