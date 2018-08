Cuestionado ex consejero del CNM ahora postula con Urresti

El ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura Alfredo Quispe Pariona fue vacado por incapacidad moral en 2015. Pero en estas elecciones, el candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti le ha abierto las puertas para que pueda postularse al cargo de regidor de Lima.

En julio de 2015, Perú21 publicó un audio en el que Quispe se ufanaba de haber hecho negocios con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), Luis Cervantes. “Será inmoral, pero no es delito” fue una de las deplorables frases que lanzaron a la fama al psicólogo Quispe.

Después de las denuncias, Quispe envió una carta notarial a este diario indicando que el audio donde se le escucha decir “será inmoral, pero no es delito” es real, pero “grabado de manera inaudita e ilegal”.

¿CONSEJERO DE QUÉ?

Quispe había sido elegido representante de los colegios profesionales para ser miembro del CNM. Logró juramentar, pero ante las graves denuncias, se suspendió su designación. Sin embargo, los consejeros del CNM: Guido Aguila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez (hoy todos fuera de la institución por los audios de la vergüenza) absolvieron a Quispe y le permitieron sentarse en el consejo.

Esta situación generó el rechazo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el entonces presidente del CNM, Pablo Talavera, quien renunció al cargo.

En noviembre, se revelaron unas fotografías de la estrecha amistad entre Alfredo Quispe y el consejero Guido Aguila. El escándalo no resistía más. Se había agudizado la crisis, y el CNM, ante la presión, tuvo que auto-rectificarse.

“Se resuelve… declarar la vacancia del cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura del señor Alfredo Quispe Pariona por la causal de incapacidad moral”, dijo la rectificación del CNM.

Se abrió una investigación en Fiscalía por los hechos denunciados, pero un año después esta se archivó. El rector Cervantes declaró que no hubo ningún tipo de confabulación con Quispe. El ex consejero dijo que en el audio solo fue sarcástico e irónico.

HABLA PODEMOS

Podemos respondió a Perú21: “Daniel Urresti es un invitado del partido; por tanto, no participó en la elaboración ni aprobación de la lista de candidatos.

A pesar de ser un hecho público, Urresti no conocía el detalle de las denuncias contra el ex consejero. El JNE dijo que no existía impedimento legal para Quispe. Va a tomar cartas en el asunto, tal como lo hizo con los casos de La Victoria y La Molina”.

El área de prensa de la campaña no nos proporcionó el número telefónico del candidato Quispe.