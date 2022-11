La cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el último jueves todavía no es votada y debatida por el Parlamento, pues todavía se evalúa qué decisión tomar en cuanto el recurso, el cual ha despertado polémica en torno a si es o no legal.

A continuación conozca los puntos más importantes sobre el recurso presentado por el Gobierno y el proceso que puede seguir en el Parlamento.

¿Qué plazo tiene el Congreso votar la cuestión de confianza?

Según el artículo 86 del reglamento del Congreso, la cuestión de confianza debe debatirse y votarse entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación, es decir en la misma sesión o en la siguiente.

El presidente del Congreso, José Williams, brindó una conferencia de prensa sobre la cuestión de confianza mencionada por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

¿Sobre qué norma ha presentado la confianza el Gobierno?

Aníbal Torres planteó cuestión de confianza sobre el proyecto de ley 3570/2022-PE, el cual fue presentado la mañana del 17 de noviembre, poco antes de su presentación ante el pleno y que el Gobierno ha pedido que sea tramitada con carácter de urgencia.

La ley específicamente plantea dos cosas. La primera, que se derogue la ley 31399 que aprobó el Congreso por insistencia en enero del 2022 y que limita la herramienta del referéndum para promover cambios en la Constitución sin que pasen primero por el Parlamento.

También indica que se deben modificar dos artículos (40 y 44) de la Ley de los derechos de participación y control ciudadanos para que digan que solo no se puede plantear referéndum por las materias consideradas en el artículo 32 de la Constitución.

¿Qué acciones evalúa tomar el Parlamento frente a este recurso?

Según ha informado el diario El Comercio, de acuerdo a sus fuentes, una de las alternativas que evalúa el Congreso es la de declarar inadmisible el recurso, es decir, rechazarlo de plano sin votar, de manera tal que no se pueda considerar que se ha denegado la confianza.

Otro escenario sería que el Parlamento tome la decisión de debatir y luego votar la cuestión de confianza. Si esto se rechaza, el Consejo de Ministros en pleno debe renunciar y el presidente Pedro Castillo deberá recomponerlo. Por el contrario, si el pedido es admitido, entonces deberá promulgar la norma planteada por el Gobierno.

José Williams sobre la cuestión de confianza

Gobierno anuncia que interpretará “denegación fáctica” de la cuestión de confianza

Durante su discurso, en el que planteó la cuestión de confianza, el titular del Gabinete, Aníbal Torres, adelantó que si la cuestión de confianza no llega a votarse, entonces el Gobierno interpretará que esta ha sido rechazada.

“No optemos por términos oscuros, por términos ambiguos como que no es admisible, que no es procedente, etc. resolvamos como lo dice el 133 de la Constitución que dice que el presidente del consejo de ministros puede plantear una cuestión de confianza y que si esta es reusada, este reusameito se puede dar por cualquier mecanismo como el de declarar la improcedencia y eso será interpretado como un reusamiento de lo que planteamos”, afirmó Torres ante los legisladores.