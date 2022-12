El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República para que esclarezca si, como alega el Ejecutivo, se rechazó la cuestión de confianza que conllevó a la renuncia del expremier Aníbal Torres hace una semana.

Y, además, el máximo intérprete de la Carta Magna concedió la medida cautelar del Parlamento para suspender los efectos de cualquier decisión adoptada por el gobierno de Pedro Castillo por interpretar un rechazo a la confianza. El Ejecutivo tiene 30 días para brindar sus descargos.

Para el Legislativo, no existió ninguna denegatoria porque fue la Mesa Directiva, y no el Pleno, la que se encargó de no admitir la cuestión de confianza de Torres al advertir que vulneraba las “competencias exclusivas” del Congreso.

Hace una semana, el entonces jefe del Gabinete Ministerial recurrió a este mecanismo buscando derogar la Ley N° 31399 que aprobó el Congreso por insistencia en enero de este año y que regula la herramienta del referéndum para promover cambios en la Constitución sin que pasen primero por el Parlamento.

De hecho, el TC emitió un fallo ayer aclarando que toda consulta popular debe ser aprobada por el Congreso, en virtud del artículo 206 de la Constitución.

Ahora, el Parlamento interpuso la demanda competencial para evitar que el Ejecutivo recurra a una nueva cuestión de confianza que, de ser rechazada, se interprete como una segunda denegatoria y abra la posibilidad de que se disuelva el Legislativo.