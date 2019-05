Aráoz: Respaldo cuestión de confianza para buscar otra vez un espacio de diálogo

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz (Peruanos por el Kambio), defendió el "derecho" del presidente Martín Vizcarra de plantear una cuestión de confianza ante el Congreso por cinco de los doce proyectos de reforma política planteados por el Ejecutivo tiempo atrás.

"El presidente ( Martín Vizcarra) tenía todo el derecho de plantear una cuestión de confianza que está dentro del marco constitucional. Respaldo que haga eso para buscar otra vez un espacio de diálogo y llegar a conclusiones pronto, pero con ritmos calmados para tener esta reforma lista para que el 2021 tengamos el mejor proceso electoral", declaró a la prensa.

En ese sentido, Mercedes Aráoz señaló que no se podía estar de acuerdo con posiciones a favor de cerrar el Congreso o de promover una vacancia presidencial como reacción a la cuestión de confianza.

"El grito popular no es lo que manda. Si se plantea esta cuestión de confianza es para decirles a los señores que se pongan a trabajar en temas de fondo, que es importante para las políticas de Estado y las políticas públicas. Cerrar por las puras como reclaman algunos colegas que quieren cambiar la Constitución tampoco", comentó en alusión a la postura de las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú que, en la víspera, anticparon que rechazarán la cuestión de confianza para promover la disolución del Parlamento.

De otro lado, Mercedes Aráoz aseguró que no estuvo presente en el mensaje a la Nación en el que Martín Vizcarra confirmó la cuestión de confianza porque estuvo trabajando como presidenta de la Comisión de Economía.

"Ayer estuve en la tarde trabajando. No hubo ninguna cosa como 'Ustedes tienen que estar ahí metidos (en el discurso)'. Estaba trabajando cumpliendo mis compromisos (...) Son decisiones del presidente a quién convoca o no convoca. Yo he estado trabajando todo el día y no recibí la llamada pero le mandaba chats. No se preocupen, nos comunicamos cercanamente", aseguró Araoz.

Por último, la parlamentaria oficialista indicó que se pudieron ver gestos desde el Congreso que revelan que no todos los sectores están comprometidos con la lucha contra la corrupción.

"Obviamente ( Martín Vizcarra) puede hacer una cuestión de confianza respecto a esto pero da una señal de que pareciera que aquí hay un grupo en el parlamento que no quiere comprarse el pleito de lucha contra la corrupción", acotó.