“La gente lo que pide es avanzar” [ANÁLISIS]

Gonzalo Zegarra // Analista político

La aprobación de la cuestión de confianza estaba dentro de los cálculos que pasara, pero no abrumadoramente. Algunos como Bartra votaron en contra para hacer un gesto: ‘no creas que te damos carta libre’, una cosa así. Creo que en esto abonó el cambio de actitud del premier Del Solar, pero también de algunos congresistas que bajaron el tono. No podemos decir si es una derrota del fujimorismo porque todavía no sabemos lo que pasará más adelante con el debate de los proyectos. Sí creo que perdió un poco el Apra, son muy vociferantes, pero cuando votan distinto al fujimorismo, no existen; ellos existen cuando votan con el fujimorismo. Ahora, ¿qué debe pasar? Que conversen y que trancen ambos, que el Congreso acepte ir al debate, que ponga algunos cambios que les parezca a ellos, no tienen por qué aceptar letra por letra sobre lo que pide el Ejecutivo. No sé si deben conversar a puerta cerrada, pero la gente está harta de estas actitudes agresivas, la gente lo que pide es avanzar. Las lecciones que deja esto son paradójicas: es indispensable la reforma política, la relación de las instituciones que tenemos, el Legislativo y Ejecutivo, es bien disfuncional, estamos todo el tiempo en el borde de la crispación, uno de los pilares de la reforma tiene que regular mejor estas instituciones.

Si el Congreso desnaturaliza los proyectos, sería el peor escenario porque entraríamos en un territorio desconocido. La disolución sería una tragedia; no lo descarto, pero veremos cómo se comportan más adelante. El presidente Vizcarra tiene que estar menos pendiente de la popularidad y asumir la gestión no solo política, sino también económica.