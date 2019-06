Fernando Tuesta: "Cuestión de confianza es parte de un conflicto de poderes que no va a parar"

Fernando Tuesta , quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que convocó el Ejecutivo, advirtió que la cuestión de confianza que planteará este martes Salvador del Solar ante el pleno del Congreso es una muestra de que el conflicto de poderes no cesará durante los próximos años.

"Es parte de un conflicto de poderes que, más allá de las invocaciones al diálogo que se hacen o las buenas intenciones, no va a parar en los próximos dos años de Gobierno", comentó en una entrevista a Canal N.

El analista político destacó que, si bien el uso de esta herramienta constitucional por parte del Ejecutivo y las críticas desde el Parlamento son parte de una estrategia política, la prioridad debería ser cambiar el sistema para evitar situaciones similares.

" No podemos llegar al 2021 con estas reglas. Es algo que repiten constantemente pero no se toma en cuenta. El pretexto (para el conflicto) puede ser la cuestión de confianza o decir que sí se está discutiendo, pero en el fondo no se está debatiendo", comentó.

Fernando Tuesta calificó esta crisis y un posible cierre del Congreso como una "pesadilla" pero también manifestó que cualquiera sea el resultado de la cuestión de confianza será cuestionado.

"Cualquier cosa que vaya a suceder va a ser cuestionada, cualquier cosa, haga el Congreso o haga el Ejecutivo [...] Estamos en un supuesto entre entre estrategias políticas donde habrá leguleyadas de todo tipo y donde el tema de fondo, la reforma, queda de lado. Mientras más insiste, más el Gobierno la asume como propia pero el Congreso asume como ajena y esto es terrible", acotó.