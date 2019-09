La cuestión de confianza está regulada en la Constitución Política del Perú. A través de este mecanismo, el Poder Ejecutivo solicita respaldo político para implementar políticas de Estado, que se concreta con el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas.

El primer ministro (Presidente del Consejo de Ministros) es el encargado de plantear la cuestión de confianza ante el Pleno del Parlamento a nombre del Consejo de Ministros. Si la confianza le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete, según el artículo 133° de la Constitución.

¿QUÉ PASA SI SE NIEGA LA CONFIANZA?

El artículo 134° de la Constitución Política del Perú señala que si se censura o se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el presidente de la República queda facultado para disolver el Congreso.

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.

No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No existen otras formas de revocar el mandato parlamentario.

Capítulo VI de la Constitución Política

El presidente Martín Vizcarra anunció que esta mañana se presentará el premier Salvador del Solar ante el Congreso de la República con el fin de sustentar el pedido de cuestión de confianza para cambiar el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

El mandatario advirtió que si no se escucha al premier antes de la elección de los magistrados al TC, este acto se tomará como una denegación de confianza y procederá a disolver el Congreso.