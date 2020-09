Una nota publicada ayer por Perú21 reveló el conflicto que existe en el equipo especial del caso Cuellos Blancos. Se trata de un lamentable enfrentamiento entre la coordinadora Sandra Castro y la fiscal Rocío Sánchez, antes amigas y hoy rivales.

Sánchez alega que la están desplazando de las investigaciones que ella empezó y anuncia que está evaluando renunciar, lo que sería un golpe para lo avanzado hasta hoy y una victoria para los corruptos e investigados. En esta entrevista detalla los problemas que advierte.

Este diario también buscó la versión de la fiscal Castro, pero ella prefirió no participar. “En estos momentos sigo trabajando, no voy a esperar que pasen más de dos años para recién empezar a hacerlo”, respondió. El país sufre esta crisis.

¿Cómo está la relación con la fiscal Sandra Castro?

No estoy en contra de fortalecer el equipo especial, lo que me causa extrañeza es que ya se me ha abierto procesos disciplinarios, uno por el chat que ya hemos absuelto y otro promovido por la fiscal coordinadora cuando requiere la entrega física de todos los documentos que hay en este despacho. En 24 o 48 horas es materialmente imposible hacer la entrega, estamos en plena pandemia.

¿La comunicación se ha limitado a oficios? ¿No han hablado personalmente para entenderse?

He pedido plazos razonables. Además de las carpetas me está pidiendo los cuadernos reservados de colaboración eficaz y ahí tengo jurídicas observaciones. He requerido a la fiscal de la Nación que precise si entregaremos los cuadernos porque no quiero tener responsabilidades futuras, la colaboración se rige por el Código Procesal Penal y establece que la información es reservada. No comparto la tesis de la coordinadora cuando dice que tres fiscales pueden evaluar la totalidad de los cuadernos de colaboración. Así ya no ha reserva.

¿Cuántos cuadernos de colaboración son?

Son doce.

¿Lo que considera es que usted, como la fiscal que inició las investigaciones, es quien debe quedarse con esos cuadernos?

Exacto. El reglamento lo establece así, son procesos autónomos, no son accesorios. La fiscal Castro considera que cada proceso tiene una colaboración y esa es una interpretación errada.

Este conflicto perjudica las investigaciones.

Es lamentable que desde la misma institución envíen oficios, generen procesos disciplinarios, acudan a la Policía para decir que esta fiscal ya no es competente, están haciendo una gestión de las carpetas y desplazándome de la investigación. Si eso buscan, que se me diga directamente y que no se cree un entorno de desconfianza y una inestabilidad laboral.

¿En este escenario usted ha evaluado tomar alguna decisión?

Si se considera que soy una pieza que ya no encaja, uno se da cuenta cuando está sobrando. No se puede permitir este tipo de abusos, hay oficios que son claros abusos de autoridad.

¿Usted está evaluando renunciar al equipo especial de Los Cuellos Blancos?

He solicitado a Sandra Castro reunirnos, primero, por respeto, porque fui yo quien inició esta investigación. Ella ha sido mi fiscal adjunta y merezco su respeto.

¿Está planeando renunciar?

Sí, porque cuando un funcionario está siendo hostilizado por su propio entorno, no vamos a luchar contra el crimen y la institución. Soy una persona de principios y ahora hasta mis correos están solicitando.

¿Es posible que la Fiscalía entregue correos a un ciudadano sabiendo la información que se registra?

Lo curioso es que este pedido suceda en estas circunstancias, cuando me están golpeando. Hay cosas que se manejan de forma coordinada, y no veo que esto ocurra bajo la coordinación de Castro. He pedido apoyo a las altas autoridades y tampoco me contestan.

¿Se refiere a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos?

Sí, le he solicitado que precise las funciones de la coordinadora porque no es un órgano superior. Hasta ahora no me ha respondido. Yo soy la fiscal que tiene la autorización judicial para investigar y para acceder a audios.

¿Tomará alguna acción ahora que el ciudadano Jonathan Rojas Huahuamullo quiere acceder a sus correos invocando la Ley de Acceso a la Información?

Vamos a verificar por qué pide esto, si ha sido captado por un grupo para requerir los correos, lo voy a citar para que aclare y voy a indagar.

¿Es cierto que un colaborador eficaz manifestó que el operador José Luis Cavassa, vinculado a José Luna Gálvez, estuvo detrás del ascenso de Zoraida Ávalos como fiscal suprema?

Voy a cautelar la información que esté a mi cargo. Lo que ha trascendido ha sido a través de otros medios. A mí me corresponde corroborar los hechos y si en el camino se debe investigar a altos funcionarios que no son de mi competencia, se elevará la información a la instancia que corresponda.

¿Este colaborador es el mismo que señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también fue infiltrado por Los Cuellos Blancos?

Las investigaciones no solo se limitan a la Corte del Callao, han trascendido a casi todas las entidades públicas y eso es muy lamentable. Esta es nuestra situación. Lo que hacemos es evidenciar los actos de corrupción.

¿La red criminal tuvo ramificaciones en el JNE también?

Sí, eso se ha evidenciado. Está en proceso de corroboración. La declaración de Julio Guzmán es un acto de verificación, aunque ahora todo está paralizado por los pedidos de Castro.

Tenga en cuenta

-Control Interno de la Fiscalía investiga a Rocío Sánchez por los chats que intercambió con el asesor del líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

-Debido a la demora en la entrega de información solicitada por Sandra Castro, Control Interno también inició otro proceso a Sánchez por “infracciones administrativas”.

-Castro asumió la coordinación del equipo especial, por disposición de la fiscal de la Nación, el 9 de setiembre último. La coordinadora quiere redistribuir las carpetas de investigación.

