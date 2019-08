Los Cuellos Blancos del Puerto tuvieron ‘hermanitos’ en todo el país

La organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto no solo operó en Lima, sus tentáculos se expandieron a todo el país y gracias a las declaraciones del ex presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos , podemos saber ahora quiénes fueron parte de la red.



Tras la conformación del equipo especial que se encarga exclusivamente de investigar a la citada red, pesquisas a 41 jueces y fiscales pasaron a este grupo. Perú21 pudo conocer que 22 de ellos son del Callao, tres de Ventanilla, dos de Tacna, una de Tumbes, una de Lambayeque, ocho son de criminalidad organizada y cuatro fiscales anticorrupción.



Una fuente de Perú21 en el Ministerio Público explicó que los magistrados eran investigados por haber favorecido con sentencias amañadas a litigantes. Pero a las pesquisas en las regiones les faltaba un elemento importante: el origen de los favores. La mayoría de estos jueces y fiscales sirvieron directamente al exjuez supremo César Hinostroza y al encarcelado exjuez superior, Walter Ríos.



Según la hipótesis del equipo especial de Los Cuellos Blancos, las cabezas de la organización criminal captaron a los malos magistrados de las regiones para arreglar sentencias y nombramientos a cambio de dinero y favores. Esta red actuaba en paralelo con el apoyo de operadores externos.



Ello además de los 41 magistrados que se encuentran en proceso de investigación en Lima. El mencionado grupo de trabajo sigue avanzando en sus investigaciones que se encuentran en las etapas preliminares y preparatorias. Los días martes se reúnen para planificar las estrategias.



El fiscal superior Víctor Tullume, integrante del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, es el encargado de coordinar y recopilar las investigaciones a nivel nacional.



MAGISTRADOS EN LA MIRA

Entre los jueces en cuestión figuran Carlos Chirinos, exjuez supernumerario; Fernando Salinas, exjuez del Tercer Juzgado Civil del Callao; Julio Mollo, exjuez supremo de Investigación Preparatoria del Callao.



También figura en la lista del equipo especial el magistrado Ramiro Vila, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente; Fiorella Rojas, suspendida jueza del Callao; Walter Linares, suspendido juez de la Corte del Callao, y Edgard Espinoza, designado en la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao.



La mayoría de los magistrados cuestionados del Callao tiene audios con Ríos e Hinostroza. Se les imputa corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado.



EN ÁNCASH

El equipo especial también abrió investigación preliminar a Arturo Mayorga, de la Fiscalía del Santa, en Áncash.



En una grabación registrada el 26 de enero de 2018, entre Ríos y Mayorga, que fue divulgada por Perú21, se escucha al encarcelado juez decirle a Mayorga que tenía planes de llevarlo a la Corte chalaca.



“Compare, anda sacándome los grados. Estamos muy bien en el Consejo (Nacional de la Magistratura), ah. Yo te llamo pa’ eso. Y si gana Orlando (Velásquez), puta mare, ya tenemos a todos, ¿ya?” , se le escucha a Ríos.



Además, le dijo que habrá convocatorias para nuevas plazas y le recomienda postular. “Si no la haces en esta, en la otra, hermano. Pero saca los grados, hermano (...). Yo te llamo a ti porque estoy llamando a los amigos (...) Te llamaba pa eso. Ponte las pilas”.



Walter Ríos ha echado a todos estos magistrados y, en estos momentos, la Fiscalía se encuentra corroborando su dicho.

OPINA: LUIS VARGAS VALDIVIA, EXPROCURADOR



"Fiscal Ávalos debe denunciarlos"



"Es una buena decisión que el equipo especial Cuellos Blancos de la Fiscalía esté acumulando las pesquisas a nivel nacional para darle a cada caso un trato más especializado. Hasta el momento han recibido 41 investigaciones.

Exprocurador Luis Vargas Valdivia. (Perú21).

Sin embargo, considero que la cifra debe ser mayor. Por ello, la Fiscalía debe seguir ahondando en las investigaciones teniendo en cuenta que la red criminal operó a nivel nacional desde hace casi una década y que estamos en una etapa complicada debido a que la Junta Nacional de Justicia es un fracaso.

Sobre esto último hay una alternativa: los malos magistrados que siguen trabajando deben ser denunciados a nivel penal por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que sean suspendidos de sus cargos. El hecho de que la Junta Nacional de Justicia no se haya constituido perjudica porque tenemos varios fiscales supremos involucrados y no les está pasando absolutamente nada. Lo peor de todo es que por mucho tiempo no tendremos a ningún ente que supervise a los magistrados a pesar de las evidencias de los audios y otras pruebas contundentes".

TENGA EN CUENTA

- La organización criminal Los Cuellos Blancos se enquistó en el más alto nivel de los órganos de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el hoy desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).



- El prófugo exjuez César Hinostroza era el cabecilla de la red de Los Cuellos Blancos.



- El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry también formaría parte de esta red, según el Ministerio Público.