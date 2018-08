El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva para trece presuntos miembros de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' .

La audiencia, que se había suspendido en la víspera, se reanudó en la tarde del sábado. Cada uno de los implicados tuvo uso de palabra y posteriormente el juez dio su lectura de su fallo final.

El juez Manuel Chuyo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción, acogió de esa manera el requerimiento hecho por el Ministerio Público.

El letrado señaló que se verificó la existencia de graves y fundados elementos de convicción de la vinculación de los imputados con la presunta organización criminal que encabezaría el ex titular la corte del Callao Walter Ríos y la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Por su parte, la fiscal Rocío Sánchez, encargada de la investigación, había señalado que la organización criminal llevaban a cabo una "justicia delivery" haciendo uso del sistema judicial del primer puerto. "Realizaban una justicia paralela, una justicia delivery, una justicia vendetta; vendían al mejor postor la administración pública", indicó.

La prisión preventiva se ha dictado para los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza, y para el abogado y operador político José Luis Cavasa.

Asimismo la medida comprende a Gianfranco Paredes (ex asesor), Nelson Aparicio (ex asesor), Carlos Parra (ex gerente de adminsitración), Jhon Misha (ex chofer) y Verónica Rojas (ex jefa de la unidad de administración y finanzas del Poder Judicial del Callao). Igualmente, cumplirán prisión preventiva Jacinto Salinas, Víctor León, Marcelino Meneses (está fuera del país), Juan Eguez y Fernando Seminario.