Audios inéditos confirman cómo operaban en 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Una prueba más que sitúa a César Hinostroza como cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto y describe cómo operaba esta mafia. Nuevos audios obtenidos por Perú21 revelan no solo los gustos por el buen trago de Hinostroza sino, fundamentalmente, la ruta que tenía que seguir un fiscal provincial para escalar: buscar al exjuez supremo para que interceda ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El 26 de marzo de 2018, fecha de la famosa fiesta de ‘hermanitos’ en la casa de Hinostroza, el fiscal de Huaral Agustín López Cruz buscaba a como dé lugar ser parte de ese encuentro. El destituido juez supremo le había comunicado que a su vivienda de San Borja acudirían miembros del CNM con los que podría “hablar”.

Ese día, a las 4:23 p.m., López llamó a Hinostroza para saber a qué hora podía llegar a la vivienda. La conversación quedó registrada en cuatro grabaciones.

Audio 1

Audio 1

En una de ellas, Hinostroza le pide que no lleve ni ron ni pisco. “Te están esperando, tienes que ir porque a partir de las siete (de la noche) ya no es conveniente estar llevando cosas”. Y ante el ofrecimiento del fiscal de llevarle ron o pisco, el destituido vocal le pone en blanco y negro sus gustos: “Pisco no tomo, hermano. Ni ron ni pisco, solo whisky y vino”.

Por esa fecha, López postulaba a la convocatoria 008-2017-SN del CNM para dejar de ser fiscal provincial, cargo que venía ejerciendo desde 2012, y convertirse en un fiscal superior penal.

Audio 3

Audio 4

Para ese momento ya había superado el examen escrito y el curricular, pero le faltaba la entrevista que había sido programada para el 2 de abril.

Según la manifestación del colaborador 2408-2018 brindada a la fiscal Rocío Sánchez, a la que tuvo acceso este diario, los consejeros presentes en esa reunión fueron Orlando Velásquez y Hebert Marcelo.

De hecho, la cita se realizó para agasajar a Velásquez, quien había sido elegido presidente del CNM en febrero.

El delator detalló, además, que vio a Hinostroza, Velásquez y López Cruz “conversando por breves momentos” en la reunión.

El 1 de abril, Hinostroza y López se comunicaron nuevamente por teléfono. El primero le aseguró que tenía a dos consejeros de su lado y que ya había hablado “con un tercero” para que también “apoye”.

Sin embargo, López no pudo concretar su sueño. El lunes 2 de abril, luego de conocer los resultados de la prueba, el propio Hinostroza lo llamó. “Me dijeron que por centésimas te has quedado (...) Va a haber oportunidad, hermano. No te desanimes, tranquilo nomás”, le garantizó el exjuez a López.

Pero no hubo más oportunidades, Agustín López sigue en su puesto de provincial.

TENGA EN CUENTA



- Perú21 intentó contactarse con el fiscal López en su oficina del Ministerio Público de Huaral, pero desde esa instancia indicaron que no se establecería la comunicación.



- El exconsejero Hebert Marcelo confirmó a este diario que acudió a la reunión en casa de Hinostroza, pero dijo que no quería dar “mayores declaraciones”.



- Hinostroza se encuentra en España afrontando un proceso de extradición.