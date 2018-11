Cuculiza sobre Fuerza Popular: "Que me hayan cambiado por Mamani me duele en el alma"

La ex congresista fujimorista Luisa María Cuculiza lamentó la crisis que atraviesa el partido Fuerza Popular (FP) luego de que se dictara 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

Cuculiza consideró que el error que cometió la lideresa de esta agrupación fue alejarse del resto de integrantes de la agrupación política. "Que me hayan cambiado por (Moises) Mamani, me duele en el alma. Igual pasa con Yesenia Ponce y otras congresistas que no tienen el fujimorismo en el corazón", comentó en ATV.

También recordó que ella –y otros miembros históricos del fujimorismo– fue apartada de FP en diciembre de 2015, en plena campaña presidencial, y agregó desconocer cuál era el manejo del partido naranja.

"Las reuniones políticas las hacían entre ellos, yo no participaba. Keiko se aisló de mí y de muchos otros congresistas. Eran una cúpula cerrada y uno no podía intervenir. Poco a poco se fue dando este distanciamiento hasta que me dijo 'Lucha, ya no vas más'. Me paralicé y sufrí mucho", comentó.

En ese sentido, la ex parlamentaria reiteró que Fujimori hizo mal en alejarse de los antiguos congresistas de su partido. "(Su error) fue no compartir con el resto del partido, de los congresistas que la acompañaron durante diez años en el Congreso", manifestó.

Por último, señaló que todavía no tiene planeado ir a visitarla en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, adonde fue trasladada este 1 de noviembre, porque no quiere ver las manifestaciones en contra de la lideresa de FP. "Que pase este momento de jolgorio de la gente que la odia. Me impactaría mucho ver a gente alegre porque una persona entre a la cárcel", subrayó.