Cuatro peruanos están secuestrados por el régimen de Maduro, alerta canciller

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, alertó que se desconoce la ubicación de cuatro peruanos que fueron secuestrados por el régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Los connacionales se apellidan Huamanchumo, Cubas, Malásquez y Mendizábal, tienen entre 30 y 40 años y fueron detenidos injustificadamente en septiembre y octubre de 2024.

Asimismo, el canciller aseguró que los peruanos secuestrados no son policías ni militares, sino ciudadanos comunes y corrientes. Además, indicó que se desconoce su estado de salud, si han sido maltratados o su ubicación.

"[¿Han sido secuestrados por el régimen de Maduro?] Yo diría que sí. Eran ciudadanos comunes y corrientes. Ni siquiera sabemos dónde están. Si están en Caracas, si están en ese edificio tremendo que le llaman 'El Helicoide' (centro de torturas), o si están en otra parte de Venezuela", advirtió en Canal N.

Schialer señaló que las averiguaciones se están llevando a cabo de la Embajada de Brasil en Venezuela, debido a que el régimen chavista cortó relaciones diplomáticas con el Perú. En ese sentido, señaló que las autoridades venezolanas no han respondido a las comunicaciones brasileñas sobre el paradero de los cuatro peruanos.

"El Brasil tiene una oficina que es de intereses del Perú; ahí, un par de funcionarios brasileños, actúan solamente con un tema: el Perú y toda su relación con Venezuela. Nosotros le pedimos al Brasil que manden esta información y efectivamente no hay respuesta", señaló.

"Lo que sí sabemos es que ha habido declaraciones de oficiales miembros del régimen de Maduro de que han sido detenidos extranjeros de varias nacionalidades por supuestamente complotar contra el régimen de Maduro. (...) Probablemente ahí también estén metidos estos ciudadanos peruanos", agregó.

El titular de Relaciones Exteriores aseguró que la Cancillería ha recurrido a la Cruz Roja y a la Iglesia Católica "para que nos ayuden a ubicarlos, para que nos digan cuáles son los delitos que han cometido, dónde están, cuál es su estado de salud...".

"Hace una semana, la Cancillería sacó un comunicado reiterativo de la grave preocupación que tenemos por la situación de estos peruanos y no ha habido reacción. (...) Para decirle a los ciudadanos venezolanos que están en el poder: Señores, nosotros hacemos público que tienen peruanos y no nos están diciendo dónde están, cómo están y por qué están ahí. No ha habido reacción", enfatizó el canciller.

