Desde que asumió la presidencia del Perú, Pedro Castillo ha decidido confiar solo en ciertas personas de su círculo más cercano: cargos de confianza desde las sombras y lejos del oficialismo de Palacio de Gobierno. Uno de sus hombres de confianza, de acuerdo a un audio difundido este domingo por Cuarto Poder, es Alejandro Sánchez, el dueño de la casa donde el presidente sostenía sus reuniones clandestinas.

Sánchez es un hombre de negocios, paisano y amigo de Castillo. Y, de acuerdo a la escucha difundida por el mencionado programa, ahora también es una especie de emisor del presidente, luego de que intentara evitar la emisión del reportaje del último domingo ofreciendo a cambio “titulares”, “primicias” y ser el “nexo” para conseguir una entrevista exclusiva con el mandatario.

¿QUÉ TIPO DE “PRIMICIAS” TIENE EL EMISARIO DE CASTILLO?

La tarde del pasado sábado 27 de noviembre, Alejandro Sánchez llamó a Christian Sotomayor, productor periodístico, para hacerle un insólito pedido: no emitir el reportaje anunciado sobre las reuniones en Sarratea.

Primero, Sánchez le hace saber al hombre de prensa que no está “muy enterado” del informe periodístico, pero que le “han pedido consultar” al respecto. ¿Quién se lo pidió? ¿Acaso alguien desde Palacio o el mismo Pedro Castillo?

Sotomayor le explica al empresario que, como medio, solo buscan los descargos del presidente sobre las reuniones. Pero la respuesta de Sánchez es inaudita: dice que las visitas nocturnas de Castillo a Breña son para cenar comida cajamarquina. “Normalmente se va a comer ahí, donde mi mamá cocina. Se va a comer. Tú sabes que él es de Cajamarca y mi mamá hace bastante comida cajamarquina. Va a cenar muchas veces”, señaló.

En un momento de la conversación, Sánchez le pide al periodista no emitir el reportaje y que, a cambio, le ofrece dar “titulares” y “primicias”. “Vamos a darle los titulares a ustedes. (...) Pero apóyennos esta vez. Justamente estamos saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha, que...nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos, no saquen eso y las primicias se le vamos a dar ustedes en su momento”, aseveró.

El periodista le señala que han intentado sin éxito conseguir una respuesta de Castillo a través de su secretario Carlos Jaico. Rápidamente, Sánchez se ofrece a ser un enlace. “Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas y darle titulares. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques”, manifestó entre ruegos el hombre chotano.

LOS OFRECIMIENTOS DEL EMPRESARIO

Conversación entre Alejandro Segundo Sánchez Sánchez y Christian Sotomayor, productor de Cuarto Poder // Sábado 27 de noviembre+

-------------------------------

Christian Sotomayor: ¿Pero el presidente podría ir al programa para nosotros conversar con él?

Alejandro Sánchez: Vamos a darle los titulares a ustedes. (...) Pero apóyennos esta vez. Justamente estamos saliendo de una gran crisis. Si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha, nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos, no saquen eso. Las primicias se le vamos a dar ustedes en su momento.

-------------------------------

Christian Sotomayor: Yo le he escrito personalmente a Carlos Jaico, para solicitarle una entrevista, pero a pesar de que lo conozco, no me ha respondido absolutamente nada.

Alejandro Sánchez: Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas y darle los titulares. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques (el reportaje).

-------------------------------

Christian Sotomayor: Sobre todo para responder las investigaciones que queremos plantear. El presidente no hablar. No habla con nadie.

Alejandro Sánchez: Va a empezar a hablar, estamos trabajando en eso. Como te digo, hay que entenderlo porque él ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño.

-------------------------------

Christian Sotomayor: Pero Carlos Jaico tampoco responde, ¿no?

Alejandro Sánchez: Sí, porque está pues, hermano, organizando. Yo me comprometo a que él se reúna contigo y con Stefanie. De repente con uno de los dos y que les dé los titulares a ustedes, hermano.

