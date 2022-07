Son cuatro los abogados que actualmente defienden al presidente Pedro Castillo en las investigaciones por los graves delitos que se le imputan. Ellos son Benji Espinoza, Eduardo Pachas, José Palomino y Jorge Díaz. Un cuarteto de juristas que no lo representan en los mismos procesos como un equipo, sino que cada uno se especializa en las diferentes investigaciones que enfrenta el jefe de Estado.

Ante las pesquisas que carga el mandatario, nace una pregunta: ¿quién paga los honorarios de estos letrados? Si bien se amparan en el secreto profesional, este diario indagó en los estudios de abogados más importantes de Lima para tener una aproximación de a cuánto podrían ascender los honorarios.

Benji Espinoza, Eduardo Pachas y Jorge Díaz se encargan de los interrogatorios en la Fiscalía que el presidente viene enfrentando desde que fue destapado el caso Sarratea y la licitación irregular al consorcio Puente Tarata. José Palomino, en cambio, apoyó al jefe de Estado en el Congreso al sustentar y evitar que proceda la moción de vacancia en contra de Castillo; además ha respaldado al mandatario al mostrarse en contra de la denuncia constitucional que se le hizo por presunta traición a la patria.

En dólares y por hora

Un jurista cobraría entre US$100 y US$150 la hora por defender a un presidente, explicaron abogados penalistas a Perú21. El monto depende de la cantidad de horas que el abogado dedica al caso, el tiempo de asesoría, la complejidad de la investigación y los documentos que se deben revisar.

En términos generales, coinciden en que “es difícil fijar un honorario estable”; sin embargo, estimaron que un caso como el del presidente podría tomar cuatro horas diarias por seis meses aproximadamente. “Si uno multiplica seis meses por cuatro semanas, por cuatro horas al día y por US$150, que es lo que cobra un abogado en este país por hora”, el resultado es de US$100,800 y esto es considerando “un precio razonable para un caso como el del presidente”, aseguró uno de los penalistas.

De considerar este precio, estaríamos hablando de US$400,200 aproximadamente por los cuatro defensores presidenciales.

Fuentes de Palacio de Gobierno aseguran que los abogados del mandatario ofrecieron sus servicios “para hacerse conocidos” y, por ello, no cobran. “Solo lo hacen por publicidad”, aseguran.

Los abogados del presidente no figuran en el sistema del Estado como contratados para los mencionados servicios. Esto pese a que Castillo tuvo la opción de utilizar la Ley Servir.

“(...) contar con la defensa y asesoría legal, (...) en investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones (...) si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados”, se lee en la normativa.

Es decir, el Estado podría haberle pagado a los juristas del presidente si este, al finalizar la investigación, demostraba ser inocente; de lo contrario, tendría que devolver el servicio completo.

No hay contratos que demuestren que el Estado paga por los abogados de Pedro Castillo, pero dos de los letrados sí figuran como proveedores del Estado con servicios vigentes en 2022.

Servicios extra

El estudio de abogados de Benji Espinoza tiene un contrato actual con el Ministerio de Justicia (Minjus) por el monto de S/90,000 que va desde el 7 de marzo hasta el 28 de diciembre del presente año. Este fue realizado para la defensa de Engie Herrera Yactayo, procurador público anticorrupción del Callao, quien “habría entorpecido el proceso indagatorio que se sigue contra altos mandos de la División de Aviación Policial en la adquisición de material de limpieza y bioseguridad”.

Según dijo Benji Espinoza a Perú21, su estudio de abogados fue contratado en marzo por el propio Minjus, y para esa fecha no conocía al presidente. “Hasta este momento no he recibido un sol del contrato (con el Minjus)”, aseguró.

Por otro lado, José Palomino viene contratando con el Estado desde el 2004 y según el mismo portal de Proveedores, su último servicio fue para la defensa judicial de funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la cantidad de S/22,080. El 26 de mayo firmaron el servicio, pero aquí el detalle: a diferencia de otras adjudicaciones, no tiene fecha de finalización conocida.

TENGA EN CUENTA:

El abogado Benji Espinoza negó a Perú21 que US$150 por hora sea la cantidad que le cobra al presidente, “en ningún caso puedo revelar (la cantidad) , solo si mi cliente me lo pide. Yo tengo otra forma de cobrar. No revelo mi forma de trabajar, ni mis honorarios”.

Pese a haber indicado a este diario que conoce al presidente Castillo desde mayo de 2022, a El Comercio señaló que estuvo en “la órbita” del presidente desde el 2021.

Fuentes de este diario aseguraron que, por ejemplo, un famoso abogado penalista cobró US$40 mil al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por sus servicios.

