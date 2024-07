Culminada la danza de pases de más de 22 mil afiliaciones de ciudadanos a partidos políticos para poder participar en las elecciones internas que los podrían catapultar como opciones para tentar un cargo público en 2026 (ver página 4), corresponde mirar el escenario electoral más próximo, a menos de dos años de los comicios.

Aunque existen hitos electorales fijados por ley, el cronograma como tal, con fechas fijas establecidas, no ha sido publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente rector de los procesos electorales en el Perú, debido a los cambios normativos que ha propuesto el Congreso de la República, que todavía podrían modificar los plazos hasta un año antes de los comicios, en abril de 2025, cuando entre en vigor la inmodificabilidad de las leyes para su aplicación en los comicios.

Sin embargo, hay al menos dos plazos que deberían tomar nota las agrupaciones políticas, pues tendrán repercusión en el presente año, según especialistas consultados por Perú21.

OJO, PESTAÑA Y CEJA

El primero de ellos vencería el 7 de octubre, es decir dentro de tan solo tres meses. El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, especialista en normativa electoral, comentó a este diario que aquella fecha es el límite para que cualquier ciudadano se inscriba a los partidos políticos —o movimientos regionales, de subsistir ante la propuesta parlamentaria aprobada en primera votación que los eliminaría del panorama— con miras a ser candidatos a cargos municipales, vale decir, alcaldes o regidores, y cargos regionales, gobernadores, vicegobernadores y consejeros.

El 12 de julio último venció el plazo para el mismo concepto, pero en referencia a aquellos ciudadanos que deseen postular en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias, para la Cámara de Diputados y la de Senadores. Los partidos inscritos, 30 en total, y los que están en proceso de inscripción, que son 20 agrupaciones, debieron entregar este padrón.

Sin embargo, Tuesta aclaró que existe un porcentaje de 20% que ostenta cada partido para designar, ya sean afiliados del propio partido que no pasen por elecciones internas o invitados ajenos a la agrupación. “Los partidos pueden designar a estas personas todavía el próximo año, cuando se inscriban las listas. En el caso del candidato presidencial, sí debe estar inscrito, no puede ser invitado”, manifestó.

El abogado José Naupari Wong, especialista en derecho electoral y constitucional, también reconoció el mismo plazo tope del 7 de octubre. Además, en diálogo con Perú21, mencionó que en diciembre de 2024 se vence uno más: el plazo para que un ciudadano renuncie a un partido político y pueda postular como designado o invitado en otra agrupación en 2026.

Al respecto, dijo que existe una confusión que no ha sido aclarada por el Congreso a pesar de los reiterados llamados de atención. La Ley de Organizaciones Políticas señala que esta renuncia se debe dar un año antes de la presentación de candidaturas, que, a su vez, se formalizan 110 días antes de los comicios. Sin embargo, esto no tendría correlación con las fechas de las elecciones primarias.

Acotó que el JNE, en el reglamento publicado en febrero, estableció que hará la calificación integral de este punto cuando se presenten las candidaturas a las primarias, con lo cual el plazo para renunciar y poder postular con otra organización, que debería ser en diciembre, podría acortarse a septiembre.

“Por todo esto, quizá el Congreso después va a tener que sacar una ley interpretativa”, señaló. Al ser consultado por los motivos por los que no hay claridad sobre este tema, Naupari señaló que “probablemente los congresistas no conozcan del tema, improvisan o priorizan lo que es más relevante para captar votos. Solo aprueban eso y no se dan cuenta de que hay otros temas relevantes. Cuando se dan cuenta, ya están sobre la marcha”.

Los ciudadanos pueden inscribirse en movimientos o partidos hasta el 7 de octubre si quieren postular en los comicios municipales y regionales de 2026”.

Fernando Tuesta Soldevilla

Y EN 2025…

Abril de 2025 será un mes clave para los partidos políticos, con relación al proceso electoral. En aquel mes, la presidenta convocará a elecciones presidenciales y congresales. Además, se cerrará el padrón electoral, en el cual se fijará el número de votantes habilitados por cada jurisdicción, y empezará a regir la inmodificabilidad de leyes; es decir, las normas que apruebe el Congreso ya no surtirán efectos para el proceso de 2026.

Otro hito que se producirá en ese mes tiene que ver con el plazo final para que los partidos políticos en proceso de inscripción logren finalmente el aval para ser parte de los comicios. Actualmente, hay 30 agrupaciones inscritas y 20 más en proceso de hacerlo.

