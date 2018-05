Críticas a Luis Galarreta por postura confrontacional con los medios

Sus cuestionamientos a algunos medios de comunicación por cómo dan cuenta de las adquisiciones que realiza el Parlamento le pasan factura al presidente del Congreso, Luis Galarreta . Esta vez, las críticas provinieron de diversos flancos: colegas de distintas bancadas, que tomaron distancia de su postura confrontacional, y diversas organizaciones internacionales de prensa.

Javier Velásquez, congresista del Partido Aprista, consideró “un poco desproporcionada” la reacción de Galarreta, y lamentó que haya “perdido la oportunidad de dar una explicación seria y responsable a la prensa de los actos administrativos del Parlamento”.

“Una respuesta que debió ser clara y convincente ha sido opacada por amenazas veladas y confrontaciones que a nada llevan sino a debilitar a la institución. (...) Nos pone en una situación de indefensión al no aclarar un tema que debe ser transparente; en lugar de eso, nos sumergimos en una ola de confrontaciones con instituciones a las que tenemos que acudir para informar a la población sobre las actividades del Congreso”, declaró en entrevista con Perú21 .

Velásquez, quien presidió el Legislativo en el periodo 2008-09, además, se sumó a la exhortación del presidente Martín Vizcarra para que otros poderes públicos implementen medidas de austeridad. “Tenemos que hacer conciencia de que la austeridad ahora es una línea de acción en todo el aparato del Estado. (...) Si el Gobierno opta por ajustar el cinturón de los peruanos con el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo, creo que sería indolente e irresponsable que nosotros, en el Congreso, no replanteemos las partidas presupuestales para demostrar que también nos ajustamos los cinturones”.

MOCIÓN DE CENSURA



Yonhy Lescano (AP), por su parte, adelantó que presentará una moción de censura contra Galarreta por sus declaraciones “desatinadas, prepotentes, agresivas y dictatoriales”.

Advirtió que el hecho de que el Parlamento deje en compás de espera la compra de siete computadoras para diseño evidencia que habría algún error que es necesario corregir. Pese a ello, agregó, “Galarreta no ha hecho un mea culpa y formula declaraciones soberbias utilizando adjetivos e insultando; es un error garrafal”, puntualizó.

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, sin embargo, recordó que los comentarios de Luis Galarreta fueron a título personal y no en representación del Legislativo, por lo que no tendría asidero una censura.

No obstante, consideró “absolutamente equivocado e impropio que intente vincular a algunos periodistas con actividades ilícitas”.

SABÍA QUE



- La Sociedad Interamericana de Prensa reiteró sus críticas a la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados y la calificó como “un acto de intimidación en represalia por investigaciones periodísticas”.



- “El proyecto es discriminatorio y lesiona los derechos constitucionales a las libertades de prensa, de empresa”, afirmó en un comunicado.



- El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza se solidarizó con los “periodistas hostigados” por Luis Galarreta.



- La Contraloría también auditará la compra de arreglos florales por S/84, 800.