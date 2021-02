La amenaza a la inversión minera por parte de la candidatura presidencial de Acción Popular viene en serio. Candidatos a la vicepresidencia y al Congreso de ese partido apoyaron a Yonhy Lescano en su negativa de no impulsar las minas de cobre de Tía María y Las Bambas por los conflictos que generan. Ambas representan millonarias inversiones que podrían contribuir a crear miles de puestos de trabajo y a reactivar un sector que representa el 15% del PBI.

Alberto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia del partido de la lampa, indicó a Perú21: “Comparto plenamente lo dicho por Lescano. Mientras haya un alto nivel de rechazo de la población, no puede implementarse una licencia social y, en consecuencia, los proyectos no se podrán realizar”. Igual opina Pedro Morales, candidato al Congreso por Lima. “Mientras haya conflictos sociales fuertes que puedan generar muertes, creo que los proyectos no tienen que darse, sino revisarse. El Perú necesita inversión privada, pero debe ser un desarrollo responsable”, acotó.

Al comentarle que los proyectos cuentan con todos los requisitos legales para su funcionamiento, Morales respondió que los procedimientos de autorización “no han sido los más adecuados porque los gobiernos han dejado que las empresas hagan lo que les da la gana. Es responsabilidad del Estado ver primero por la población y luego por una empresa responsable. Debe haber un equilibrio”.

“Preferimos la vida antes que el oro. No por eso somos antimineros ni antiempresariales, queremos una buena minería que opere con visión”, acotó Velarde.

Al consultársele a Roberto Montoya (candidato al Congreso por Ica) sobre si estas posturas podrían ahuyentar la inversión, lo descartó.

PROYECTOS BUENOS

En opinión del gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, los mensajes dados por AP son “pésimos para la inversión minera y la minería en general”.

“Tía María es un proyecto minero muy productivo que ha pasado por todos los filtros necesarios para funcionar, que no son pocos. En el caso de Las Bambas, es una mina ya operativa, una de las más grandes del país, y que tiene una expansión en Chalcobamba”, explicó a Perú21.

Además, advirtió que “las noticias internacionales están empezando a hacer eco de esas declaraciones de candidatos. En el corto plazo pueden tener implicancia sobre el tipo de cambio y otras variables financieras”.

A su turno, Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, dijo que estas propuestas pueden llevar a que una de las principales fuentes de riqueza e impuestos sea desaprovechada.

“Las Bambas ya es un proyecto que existe; no entiendo a qué se referiría Lescano con que no está de acuerdo a que ya no siga. Y sobre Tía María, es un proyecto bueno para el país, que ha aprobado los estándares. Si se pierden en el contexto de empobrecimiento, desaprovecharíamos una importante fuente de riqueza”, manifestó a este diario.

DATOS:

- Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila prefirieron no opinar, pero el primero dijo escuetamente: “Lescano es dueño de sus verdades y propuestas, ya verá el elector si está de acuerdo según sus preferencias”. Meses atrás, apoyaban los proyectos.

- Perú pasó del puesto 24 al 34 en el índice de atracción de inversión minera, según el Instituto Fraser.

Líderes de Acción Popular prefirieron guardar silencio en torno a propuesta de Yonhy Lescano (GEC).

