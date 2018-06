Critican a Humberto Acuña por pedir vacaciones durante el Mundial Rusia 2018

El gobernador regional de Lambayeque , Humberto Acuña Peralta , recibió una lluvia de críticas por pedir vacaciones del 14 de junio al 1 de julio, fecha que coincide con el mundial de fútbol Rusia 2018 . Los cuestionamientos llegaron incluso de su propio hermano el ex congresista Virgilio Acuña.

"Estos desaciertos hacen creer a la ciudadanía que todos los acuñas son iguales y no es cierto, porque se debe ser coherente con el encargo que da el pueblo", sostuvo Virgilio Acuña.

En declaraciones a RPP, la autoridad regional calificó de mezquinas críticas en su contra. "Yo lo tomo como una mezquindad, porque todo trabajador y toda autoridad, tiene derecho a tomar sus vacaciones y le corresponde por ley", remarcó.

Acuña Peralta refirió que en sus dos períodos como gobernador regional, no utilizó completamente el beneficio de sus vacaciones. "Si suman en los 8 años que estoy concluyendo como gobernador, creo que no he tomado ni siquiera 40 días de vacaciones", apuntó.

En esa línea, el gobernador agradeció al Consejo Regional de Lambayeque por haber aprobado, por unanimidad, su pedido de vacaciones. "Lo que quiero decirle al pueblo lambayecano es que no se preocupe, porque existe confianza en el vicegobernador, en los gerentes, quienes tienen bien delegadas sus funciones. Aquí existe trabajo en equipo y la región no se va a paralizar", subrayó.