Crisóstomo Benique, dirigente vecinal en Puno, dio más detalles sobre la conversación que mantuvo con el exmandatario Alberto Fujimori sobre a su fallida candidatura al Congreso por Fuerza Popular.

Benique, quien fue excluido por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno por haber omitido información en su hoja de vida, señaló que fue él quien difundió la grabación de su charla con el expresidente de la República.

“Moises Mamani fue quien me hizo la invitación para participar en Fuerza Popular. Envié toda mi documentación respectiva y mi CV. Ahí se informaron sobre todo el trabajo que venimos haciendo en Juliaca. Tuve esa suerte que me llamara. No pensaba que él (Alberto Fujimori) me iba a llamar. La llamada fue entre el 13 y 14 de noviembre, cuando aún se encontraba en la Diroes (...) Yo tengo un aplicativo en el celular para grabar, porque he recibido muchas amenazas. Todo lo que hablo se graba automáticamente. En una entrevista con un radio local, yo presenté el audio como prueba de que me había comunicado con Fujimori. Fue un gran error”, señaló a Canal N.

Mamani, como se recuerda, fue congresista por la región Puno representando al partido Fuerza Popular en el periodo 2016-2019, hasta antes de que el Parlmaneto fuera disuelto por el gobierno de Martín Vizcarra.

“Él (Alberto Fujimori) es el que me llama. Yo no conozco su teléfono. Tengo entendido que su celular no recibe llamadas, solo puede hacerlas. Seguramente se interesó por mi trabajo en Juliaca en los últimos nueve años. Sí (llegó a reunirse con él). Estuve ahí. He almorzado con él. Almorzamos un ceviche muy delicioso que él mismo preparó. También me invitó una carne asada, aperitivos y una gaseosa. Hemos conversado detenidamente”, cuenta.

Asimismo, Benique señaló que, durante su reunión con Fujimori, un misterioso caballero estuvo presente.

“Vino un señor que no conozco. Inclusive le pregunté si podíamos tomarnos una foto para el recuerdo y me dijo que no era posible. Pensé que era un trabajador de ahí, pero un amigo que lo visita constantemente. Me dijo que no se podía tomar fotos porque estaba prohibido”, aseveró.

El dirigente de Juliaca señaló que, posteriormente, se reunió hasta en dos ocasiones más con Fujimori.

“Fui nuevamente a Lima, le había prometido visitarlo la próxima vez. Fue el 4 de diciembre. Tuve dos reuniones. Me dijo que tenía unos proyectos”, manifestó.

Finalmente, Benique señaló que no puede asegurar que Alberto Fujimori es la persona responsable de armar las listas de Fuerza Popular para las Elecciones 2020.