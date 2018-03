El congresista Moíses Mamani —hasta hace algunos días uno más de los 59 parlamentarios que aún le quedan a Fuerza Popular — se ha convertido en la pieza clave de la crisis presidencial, que ya estaba en curso pero se ha agudizado desde ayer, lo cual desembocará en la renuncia o vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski .

¿Quién es Moíses Mamani, el hasta ahora congresista que estaba alejado de la luz pública?

El parlamentario salió elegido por la región de Puno, es miembro titular de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología; Transportes y Comunicaciones y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos, Ambiente y Ecología.

A pesar de ser titular en estas comisiones, el parlamentario no ha trascendido más allá de la difusión de los videos de ayer en los que se dio cuenta que el gobierno intentó comprar votos en contra de la vacancia a cambio de obras.

Antes de ello, Mamami estuvo en el ojo público por haber mentido en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular al cargo de congresista.

Los colegios en donde declaró que estudió los niveles de primaria y secundaria no registran su identidad o su asistencia. Las instituciones educativas que consignó estaban localizadas en Huancavelica, Arequipa y Puno.

Sin embargo, los colegios en los que habría estudiado ya no existen y otros lo registran como inscrito pero que "no asistió durante el año".

Incluso, ex alumnos que cursaron estudios en el mismo año que declaró Moíses Mamani aseguraron que no recuerdan haber compartido aulas con él.

Moíses Mamani

ESCÁNDALO POR ASESORA

El mentir en su hoja de vida no ha sido su único escándalo. Mamani fue acusado de despedir a su asesora, el pasado 1 de marzo, a pesar de estar embarazada.

Lizeth Valenzuela, ex asesora del despacho de Mamani, denunció que el parlamentario la despidió horas después que ella le dio a conocer que estaba gestando. La mujer indica que el congresista no le dio aviso y tampoco ningún documento, por lo que sospecha de que se trataría de una venganza,

Según Valenzuela, durante el tiempo que laboró con el parlamentario, este le enviaba flores. Ella asegura que debido a que no le hizo caso, el congresista la despidió.

"Me envió flores, las cuales no tenían remitente. A la semana me dijo que él había sido y me preguntó si me habían gustado. Yo me quedé sorprendida le dije gracias y le pregunté a qué se debía", comentó Valenzuela al programa 'Beto a Saber'.

"Como no logró nada y, encima, le dije que estaba embarazada de mi pareja, entonces dijo 'bueno mejor me consigo otra, hablando crudamente'".

Sobre esta denuncia, Mamani indicó que él no ha acosado a nadie y agregó que "desconocía" que no se puede despedir a una persona embarazada por ley.