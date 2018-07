Crecimiento de la empresa fundada por Luis Nava bajo lupa

Los inicios de Transportes Don Reyna, empresa fundada por el ex secretario de Palacio de Gobierno Luis Nava , no eran nada prometedores hasta que empezó el segundo gobierno del ex presidente Alan García , reveló Cuarto poder.

La compañía vinculada al ex ministro aprista tenía hasta 2007 una flota de camiones que, de acuerdo a Registros Públicos, estaba compuesto en un 60% de vehículos antiguos , algunos del año 1980.

La renovación llegaría en enero de 2008 , cuando Transportes Don Reyna adquirió cinco volquetes modernos del año 2007, marca Scania, que Odebrecht envió al consorcio Conirsa, el cual integraba, y que luego fueron vendidos al Banco Continental para acabar en manos de Don Reyna.

Finalmente, la empresa le alquiló esos mismos camiones a la constructora brasileña para proyectos como la Interoceánica Sur. Un círculo perfecto, según el programa.Todo ello se dio durante el segundo gobierno de García, en el que Nava se desempeñó como secretario general de la Presidencia.

No obstante, de acuerdo a José Nava Mendiola, hijo de Luis Nava , la relación contractual entre Transportes Don Reyna y Odebrecht, que significó un ingreso de casi US$18 millones, se inició antes del segundo mandato aprista .

Además, según la línea de hechos, antes de que los camiones llegaran a manos de Don Reyna, entre setiembre y noviembre de 2007, Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, había visitado Palacio de Gobierno en tres ocasiones: dos para reunirse con García, y una con Nava.

En entrevista con Cuarto poder , Luis Nava negó irregularidad en la adquisición y alquiler de los camiones. Dijo que el hecho de que los volquetes sean viejos “no significa que sean inservibles”. Agregó que no sabe por qué Conirsa puso a la venta sus camiones y que solo aprovecharon la oportunidad.