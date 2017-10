Se creará la Unión de Parlamentarios Católicos, según anunció Salvador Heresi

El congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) Salvador Heresi anunció que se creará la Unión de Parlamentarios Católitos en el Congreso, y señaló que el objetivo es contribuir a la “defensa de nuestros valores en el Congreso”.

A través de su cuenta de Twitter, Heresi sostuvo que esta iniciativa “no tiene nada que ver con la religión. Los valores son para la acción social y política. No es confesional”.

Uno de sus seguidores le dijo que “mejor formen su partido religioso” porque “sería más honesto con sus electores”. El legislador del partido de gobierno respondió: “Justamente esta es la intolerancia que debemos dejar al descubierto. Hay que combatir a los enemigos de nuestros valores y tradiciones”.

Salvador Heresi consideró que “no hay incompatibilidad ni moral ni legal entre función parlamentaria y visión del hombre y sociedad. Acción política con valores cristianos”. En respuesta a otro usuario de Twitter reiteró que “los valores para la acción política son muy necesarios. Mucho más en la tarea parlamentaria”.

“Esto es democracia. ¿O solo se pueden organizar los rojos? (…)Los valores cristianos son universales. Los puede asumir hasta un ateo. Que parlamentarios católicos se organicen no es un acto confesional”, continuó respondiendo.

El congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino se unió al debate en Twitter. Desde la red social señaló que “me parece una excelente iniciativa ante los q quieren imponer un cambio cultural en el Perú, atacando a la Iglesia Católica”.

Horas antes, Salvador Heresi se pronunció sobre el video que instaba a los ciudadanos a marcar en el censo de este domingo que no eran católicos porque no acudían a misa o porque no concordaban con las opiniones del cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani.

“¿Esto es un delito? Esto es “trafa”. Uso indebido de identificaciones oficiales del Estado peruano con fines deleznables”, tuiteó.