Hernando Cevallos, asesor de Pedro Castillo, anunció que, si ganan las elecciones, conversarán con los laboratorios de Argentina, Rusia y Cuba para la adquisición de vacunas y que renegociarán los contratos de las vacunas que ya se han comprado. ¿Cuál es su opinión ?

Eso, por demás, indica la falta total de preparación y la improvisación del equipo de Castillo. Por ejemplo, en Argentina, para empezar, no hay vacunas. No existen vacunas ni se fabrican vacunas para el COVID-19. Al contrario, ellos están comprando vacunas rusas y se las están entregando de a pocos porque no hay la cantidad suficiente. Las vacunas cubanas solo se usan en Cuba. No se conoce absolutamente nada de esta vacuna, ni la eficacia ni la seguridad. La comunidad científica internacional no las conoce. Es un tema netamente ideológico y absurdo.

¿Cómo se compra la vacuna ?

Demuestra una falta total de conocimiento de lo que es la dinámica de la adquisición de vacunas. Nosotros tenemos un reporte que nos llega cada dos semanas de la Universidad de Duke. Ellos hacen el tracking de las vacunas: cuántas vacunas se van vendiendo a nivel mundial, a quiénes se les vende y de qué laboratorios son. La vacuna rusa sí está, pero este gobierno la está negociando. La vacuna cubana no aparece en lo absoluto y menos la argentina porque nunca ha sido fabricada. Hay 18 mil millones de dosis que están vendidas y ni siquiera un tercio de eso se ha fabricado. Entonces hay una demanda tremenda de vacunas y una producción realmente mínima. Estamos negociando un bien escaso. Si hay algo que reconocer a este gobierno y a la Cancillería es que han logrado conseguir 62 millones de dosis, de las cuales más de 50% es de Pfizer, una vacuna de última generación y que se la pelean todos los países. Estos señores piensan renegociar los contratos. Sencillamente no conocen de lo que están hablando.

Al renegociar contratos, ¿se estaría postergando la llegada de las vacunas y el mismo proceso de vacunación que se está efectuando?

La vacuna Pfizer, junto con la Moderna, son vacunas de la plataforma ARN mensajero. Es un tipo de vacuna mucho más fácil de diseñar, abarca más cepas y tiene la mayor eficacia en el mundo. Tanto la Moderna como la Pfizer, siendo esta última la que tenemos hoy en día. La vacuna cubana, por ejemplo, no conocemos qué plataforma es. Por lo menos la vacuna rusa es de vector viral. Es una vacuna tradicional y una plataforma tradicional que este gobierno ya está negociando. Lo que debería hacer el gobierno que entre es negociar vacunas para el 2022. Para el año 2021, ya tenemos suficientes vacunas.

Tenga en cuenta

-”Otro desconocimiento de Perú Libre es cuando dicen que van a vacunar a un millón de personas diarias. Eso es absurdo e imposible. Eso quiere decir que en un mes van a vacunar al total de la población”, dice Pratto.

-En Chile se vacunó como máximo a 210 mil personas diarias. También podríamos hacerlo acá. Eso es mucho más razonable y más factible. Lo de 1 millón de vacunas es totalmente absurdo, es mentira y saben que no lo pueden hacer”, advierte.