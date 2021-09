La obligación de contar con las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 para ingresar al Perú aplicará solo en casos específicos, y no afectará a los menores de 12 años, precisó el ministro de Salud, Hernando Cevallos, luego de que se cuestionara el decreto supremo emitido por el gobierno el último viernes que exige a quienes arriben al territorio nacional contar con la inmunización completa.

El Decreto N° 152-2021-PCM precisa que “los peruanos y extranjeros cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen y haber completado las respectivas dosis de vacunas”.

Excepciones a la norma

Ante la preocupación de padres de familia que tienen a sus hijos menores de edad en el extranjero, y considerando que el rango de vacunación para los 12 años aún no se aplica en algunos países, incluido el Perú, Cevallos aclaró la disposición de PCM que entrará en vigencia desde mañana. “En el caso de la vacunación, se aplica para quienes vengan de países que tienen más de un 70% de la población vacunada”, sostuvo, y añadió que los menores de 12 años provenientes de territorios donde no se ha dispuesto aún su vacunación estarán exceptuados de la restricción.

“En realidad, es una indicación para alentar la vacunación en los países que tienen una alta cantidad de población vacunada. Para los que no tienen, obviamente no puede haber una restricción, solo la prueba molecular”, aclaró la mañana de ayer en una actividad oficial en el Mercado Santa Rosa, en Chorrillos.

Agregó que “si no se están vacunando a niños, por supuesto que no se les pide. Esto no es un condicionante para que se pueda ingresar al país; está especificado solo para algunos países”.

Al ser consultado sobre el inicio de la vacunación para adolescentes y niños sin comorbilidades, el titular del Minsa manifestó que a la fecha no cuentan con suficientes vacunas para inmunizar a toda la población, y desde el sector se está priorizando a la población vulnerable al virus.

El jueves, la Gerencia Regional de Cusco impulsó la vacunación para menores de 12 años. Cevallos dijo que dicha decisión no responde a directivas del Minsa.

Según el decreto de PCM, quienes muestren síntomas al ingresar al país cumplirán aislamiento obligatorio.