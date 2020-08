De Ripley. En plena pandemia y en momentos que la ciudadanía requiere de una orientación especializada y bien informada para prevenir los contagios con COVID-19, el congresista por Puno de Acción Popular, Orlando Arapa, tuvo desafortunadas declaraciones en un programa radial de su región e irresponsablemente afirmó que avionetas y drones esparcen el coronavirus (COVID-19).

“Estos días hemos recibido muchas llamadas telefónicas de Azángaro, Collao, San Román, Moho, y nos han dicho que probablemente estarían circulando avionetas, drones que estarían esparciendo coronavirus y esto tienen intereses nacionales, internacionales”, sostuvo el legislador en declaraciones que fueron difundidas por Radio Pachamama.

Sin ningún criterio, el legislador hizo eco de afirmaciones temerarias de fuentes que no identificó. Menos aun tomó en cuenta la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los métodos de contagio con el COVID-19.

“Probablemente estaría pasando esto. Esperemos que no sea así. Nosotros vamos a convocarlo al ministro de Defensa y decirle qué ha pasado, qué avionetas han pedido permiso para sobrevolar por estos pueblos”, acotó.

Orlando Arapa, incluso, señaló que “coincidentemente cuando estaba en Tacna, sobrevolaban avionetas”. “Y miren lo que pasaba, incrementaba la cantidad de fallecidos”, añadió.

El congresista de Acción Popular concluyó con un llamado a que los vecinos de Puno limpien las cosas con lejía y detergente para que “si esto fuera realidad”, se pueda contrarrestar. “Lamentablemente el poder y el sistema en el que vivimos pueden hacer de todo”, indicó.

Esta no es la primera vez que Arapa gana cobertura mediática pero no precisamente por su gestión como congresista de la República. En mayo pasado, presentó un proyecto de ley de tinte xenofóbico que planteaba expulsar a los ciudadanos venezolanos del territorio peruano. En agosto pasado, asimismo, puso sobre la mesa la posibilidad de plantear la vacancia presidencial. La propuesta fue rechazada no solo por sectores ajenos al legislador sino por sus propios correligionarios de la bancada acciopopulista.

Lo que dice la OMS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las pruebas existentes demuestran que la forma de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) es por contacto directo o indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas), así como estar cerca de una persona infectada que, a través de secreciones bucales y nasales, pueden trasmitir este virus.

“Las personas que están en contacto cercano (a un metro) con una persona infectada pueden contraer la COVID-19 si esas gotículas infeccionas les entran en la boca, la nariz o los ojos”, informa el portal web de esta entidad.

“Se han notificado brotes de COVID-19 en algunos lugares cerrados, como restaurantes, clubes nocturnos y lugares de culto o de trabajo donde la gente grita, habla o canta. En esos brotes no puede descartarse la transmisión por aerosoles, en particular en lugares cerrados donde hay espacios muy concurridos y con una ventilación insuficiente, en los que las personas infectadas pasan largos periodos de tiempo con otras. Es urgente realizar más estudios para investigar esos casos y evaluar su importancia con respecto a la transmisión de la COVID-19″, señala también la OMS.

