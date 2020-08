El congresista Jorge Pérez (Somos Perú) descartó este viernes haber llevado a un paciente con COVID-19 a un hospital itinerante sin oxígeno en la región de Lambayeque como parte de sus actividades en la semana de representación. Indicó que cuando llegó al establecimiento médico el referido paciente ya estaba esperando atención médica.

“La camioneta (del serenazgo) ya estaba ahí cuando yo llego, la toma la hago después cuando simplemente no querían atenderlo, entonces, grande fue mi sorpresa cuando digo que lo hagan entrar y veo, a través de las rendijas, que había personal de salud que simplemente no quería atender. Inmediatamente me contacto con la Reconstrucción con Cambios y me dice que este hospital ya está pagado”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

Según Pérez, lo que él si realizó fueron las gestiones correspondientes para derivar al paciente al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo en el que recibió la atención correspondiente.

Finalmente, el paciente que el legislador trasladó no pudo recuperarse del daño pulmonar que sufrió por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Cuando yo llego estaba preparada mi visita en el hospital itinerante y encuentro ahí a las personas que querían entrar y querían que alguien las atienda y les negaron la atención. Lo que hice de manera inmediata fue contactarme con EsSalud y de manera inmediata fue recibido y, por lo tanto, pudimos nosotros llevarlos a EsSalud al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo”, señaló.

Finalmente, el parlamentario se disculpó si “tuvo malas acciones” al increpar al personal de salud que no atendió a un paciente con COVID-19 que necesitaba oxígeno y precisó que si filmó los hechos fue para realizar una “denuncia pública y no una acción política”.

“Definitivamente lo que trataba era de increpar. Tuve de repente algunas malas acciones [...] Yo filmo lo ocurrido, pero lo más grave es e sabiendo que el paciente está mal , por más mínima que sea la resolutividad de un establecimiento de salud, se tiene la responsabilidad de trasladar de manera segura al paciente”, manifestó.

El gerente regional de salud de Lambayeque, Víctor Echendía, por su parte, dijo a RPP que el congresista Jorge Pérez llevó a un paciente al hospital itinerante, a pesar de que sabía que el hospital no podía atenderlo por falta de oxigeno. Por ello, el funcionario regional dijo que denunciarán al parlamentario ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

