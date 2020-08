La bancada de Acción Popular difundió un pronunciamiento en que se desmarca de las declaraciones del congresista por Puno, Orlando Arapa, quien aseveró, en un programa radial, que avionetas y drones esparcen el COVID-19.

“La bancada de Acción Popular expresa su formal rechazo ante las sorpresivas e irresponsables declaraciones vertidas por el congresista Orlando Arapa, respecto a especulaciones acerca de que avionetas y drones estarían esparciendo el coronavirus en la región de Puno”, precisa el texto.

Ante ello, el grupo parlamentario hizo un “llamado a la tranquilidad y responsabilidad para no generar histeria colectiva en la población de dicha zona”.

“Lamentamos estas declaraciones de índole y valoración personal vertidas por el parlamentario”, concluye el pronunciamiento.

Sin ningún sustento técnico ni tomar en cuenta los pronunciamientos de organismos autorizados sobre la materia como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Arapa aseveró que, según llamadas telefónicas recibidas de Azángaro, Collao, San Román, Moho, estarían circulando avionetas y drones que estarían esparciendo coronavirus.

En esa línea, dijo que convocaría al ministro de Defensa para “decirle qué ha pasado, qué avionetas han pedido permiso para sobrevolar por estos pueblos”.

Incluso, recomendó a los vecinos de Puno que limpien sus cosas con lejía y detergente para que se evite algún contagio del coronavirus.

Lo que dice la OMS

Según la OMS, las pruebas demuestran que la forma de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) es por contacto directo o indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas), así como estar cerca de una persona infectada que, a través de secreciones bucales y nasales, pueden trasmitir este virus.

“Las personas que están en contacto cercano (a un metro) con una persona infectada pueden contraer la COVID-19 si esas gotículas infeccionas les entran en la boca, la nariz o los ojos”, informa el portal web de esta entidad.

“Se han notificado brotes de COVID-19 en algunos lugares cerrados, como restaurantes, clubes nocturnos y lugares de culto o de trabajo donde la gente grita, habla o canta. En esos brotes no puede descartarse la transmisión por aerosoles, en particular en lugares cerrados donde hay espacios muy concurridos y con una ventilación insuficiente, en los que las personas infectadas pasan largos periodos de tiempo con otras. Es urgente realizar más estudios para investigar esos casos y evaluar su importancia con respecto a la transmisión de la COVID-19″, señala también la OMS.

