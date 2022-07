En 1986 gobernaba Alan García y uno de los miembros de la otrora Cámara de Diputados era Alberto Borea. Ese año, nacía Costanza Borea. Años en los que, una vez más, la política peruana se ponía a prueba.

Recuerda las conversaciones en casa. Al medio, siempre la política. Su padre podía hablar de justicia o Estado, y para ella eran temas familiares, tal vez encandilada por su elocuencia. Tiempos en los que el también exsenador se asiló en Costa Rica, lo que para ella era parte de la convivencia.

Abogada como el padre, su formación transitó por las universidades Católica, Harvard, Oxford y Yale, alcanzando la especialización en Derecho Constitucional. Historia familiar y profesional que naturalmente la condujeron a escribir un primer libro: Informados. Lo que debemos saber sobre la Constitución (Primera Persona, 2022), una suerte de manual didáctico para entender la Carta Magna. Quizás la primera publicación que nos acerca de esa forma a la Constitución. Y que será presentada el 28 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima, a las 7 p.m.

¿Por qué publicar este libro? Me dice que es una forma de responder a la pregunta de qué hacer en medio del caos político. Pero es también su manera de ejercer la ciudadanía.

-Deduzco que, incluso desde niña, entre tus juguetes se colaba una Constitución. ¿Es así o estoy exagerando?

Son temas que siempre se han discutido en mi casa y ha sido un privilegio porque te permite conectar más con el país y siempre preguntarte qué se puede hacer. Y eso me sirve hasta el día de hoy: donde todos están cansados y hartos, uno sigue con la idea de seguir remando.

-Pero también podría haber ocurrido que, más bien, quieras ser lo contrario al padre, rebelarte a esa figura.

De cierta manera, esas conversaciones me han inspirado para ser abogada, pero al mismo tiempo verlo desde chiquita me ha alejado de la idea de participar activamente en política, por ejemplo en cargos de elección. Creo que el balance es contribuir al país pero desde donde yo pueda hacerlo.

'Informados. Lo que debemos saber sobre la Constitución'.

-Entonces, no te veremos postulando al Congreso o a una alcaldía.

(Ríe). No, hace muchos años está descartado. Y una de las cosas que trato de promover con este libro es justamente eso: no hay que ser político o tener un cargo para contribuir al país activamente, cada uno puede contribuir a hacer un mejor país desde lo que hace.

-’Informados’ propone un acercamiento amigable a la Constitución.

Precisamente, quise hacer algo amigable, que lo puedas tener en tu mesa de centro, que cuando veas las noticias y alguien diga: “Hay que cerrar el Tribunal Constitucional”, agarres el libro para saber qué es el TC en tres páginas y no tengas que leer un tratado gigante con palabras complicadas. El lenguaje del derecho es complicado y eso hace que mucha gente se quiera alejar.

-¿La Constitución debería ser como un manual del ciudadano?

En teoría es un documento que reúne la manera cómo queremos vivir sino que lo asociamos al derecho. Todos tenemos que saber cómo funciona el Estado, precisamente para poder participar activamente en la construcción de un país.

-¿Todos debemos leer la Constitución?

Todos. Lo que pasa es que la Constitución es difícil de leer y entenderla por sí sola. Tiene un marco de actuación, con principios, con reglas generales. Entonces, hay que interpretar, porque hay conceptos que evolucionan. Los artículos de la Constitución no se pueden leer de manera aislada. Es difícil leerla, pero es súper importante porque es ahí donde está el poder que tenemos los ciudadanos y que les damos a los gobernantes y los límites que ellos tienen y nuestros derechos. La idea del libro es que esto que es complicado hay que acercarlo a todos. Y es un libro que funciona del colegio en adelante. Hace unos meses, hubo una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que preguntaba si habían leído o no la Constitución. El 42% dijo que no, el 53% dijo que había leído algunos artículos y creo que solo el 4% había leído todo. En realidad, la gente no sabe cómo funciona su país. Y es bien difícil involucrarnos y buscar soluciones si no sabemos cómo funciona el país.

-El epígrafe del libro es un lapidario texto de Platón: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”.

No somos verdaderos ciudadanos. La gente piensa que la democracia, la ciudadanía implican votar, pero no es solo votar, son muchas cosas más. Es informarnos, estudiar, pensar qué queremos como país y luego seguir activamente qué pasa, quejarnos, buscar soluciones.

-¿Por qué no nos involucramos?

Es una pregunta compleja, con muchas respuestas, una de ellas es que es difícil involucrarnos con lo que no conocemos. No nos vemos a nosotros, no tenemos consciencia de nuestro poder. ¿Qué estamos haciendo para construir el país que queremos? No es algo que le compete solo ‘al otro’ sino a todos. Vivimos una situación de caos y el caos es importante porque nos permite tomar consciencia. Ahorita se dice: “Todos estamos hartos, hay que hacer una nueva Constitución”. ¿Pero decir que alguien haga una nueva Constitución va a hacer el cambio? Se quiere cambiar la Constitución sin haberla leído. Para hacer eso es importante que todos la entendamos. Hay que entender bien las instituciones para reflexionar o proponer un cambio. Y por cierto, este libro no tiene un sesgo político, es un libro que te explica lo que hay y a partir de ahí cada uno puede reflexionar y mejorar sus ideas.

AUTOFICHA:

- “Soy Costanza Borea Rieckhof. Tengo 36 años. Nací en Lima. Estudié Derecho y me especialicé en Constitucional. Hice un magíster en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y luego he hecho algunos cursos en las universidades de Oxford y de Yale”.

- “Trabajo como litigante en el estudio Borea Abogados y también soy consultora para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informados. Lo que debemos saber sobre la Constitución es mi primer libro, y tengo investigaciones de derecho”.

- “El tema que me apasiona más es la justicia y siempre digo que la justicia no es algo que existe, la justicia es una decisión, una que toman todos los operadores del sistema: jueces, abogados, fiscales, testigos. Por mi carrera y mi papá uno ve muchas injusticias, y lo que te define es qué haces frente a eso”.

