Costa y Arce acusan a FP de blindar a Chávarry tras archivar dos denuncias en su contra

Este lunes luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la República decidiera archivar dos denuncias constitucionales en contra del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry , el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, y el portavoz de la Bancada Liberal, Gino Costa, acusaron al fujimorismo de blindar al ex titular del Ministerio Público.

Cabe destacar que el pedido de reconsideración de ambas denuncias fue rechazado por los legisladores de Fuerza Popular presentes en la sesión.

Para Arce, esta situación es "lamentable", pues se impiden las investigaciones contra Chávarry.

"Lamentablemente, se le sigue cerrando el paso a la investigación, porque recordemos que el Congreso no va a sentenciar, lo único que está haciendo es allanar los procedimientos de las investigaciones que se desarrollan. Ellos con el simple número de su mayoría han hechos estos blindajes que se repiten una vez más", sostuvo en diálogo con la prensa.

En esa misma línea, Costa cuestionó que Fuerza Popular se niegue a investigar los nexos de Chávarry con los ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y aseveró que las denuncias archivadas "tenían fundamento".

"Esta mayoría fujimorista se negó a permitir que también se investigara a los miembros del CNM que tenían una relación directa con Hinostroza. En esta oportunidad, hemos vuelto a descartar la posibilidad que se le pueda investigar a Chávarry y a Hinostroza en conexión con los otros miembros de la organización criminal", señaló.

Al respecto, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó estar blindando el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y lamentó que se le acuse a su bancada "sin fundamentos", puesto que "no tendría razones para" proteger al ex titular del Ministerio Público.

"No existe el blindaje, no existe la consigna, ¿por qué seguimos con esa canteleta? Acá hay que tener las cosas claras, no estamos para blindar a nadie. ¿Qué interés tendríamos, qué interés tendría Fuerza Popular para blindar a Chávarry?, ¿por dónde? ¿para qué?", se preguntó Tubino.

"Todos los detalles han sido analizados jurídicamente como corresponde, nadie está para blindar a nadie", remarcó.