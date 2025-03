Estas son las cortitas de hoy jueves 6 de marzo de 2025

Fabricio Valencia

¡Qué feo papel!

Mientras Juan José Santiváñez—el “excelente ministro del Interior”, según la presidenta Dina Boluarte— pasea por las calles de Bruselas, en Lima, el titular de Cultura, Fabricio Valencia, publicó un video para dizque expresarle su “solidaridad dado que se quiere desestabilizar al Poder Ejecutivo pretendiendo dar un golpe de Estado blanco”. Uy, qué feo encargo que le dieron. Y para rematar sostuvo que “los logros (de este gobierno) son innegables y las evidencias lo respaldan”. Otro más en el gabinete Adrianzén que le saca lustre a la franelita.

Diego Bazán

Saca cara por “Porky”

Pero no solo en el Ejecutivo se desviven en halagos. Si no pregúntenle al congresista Diego Bazán que salió a sacar cara por su líder Rafael López Aliaga, a cuya administración municipal le han llovido críticas por la falta de fiscalización de los depósitos donde estalló un incontrolable incendio en Barrios Altos. “Quienes quieren aprovechar el momento lo señalan. (…) Yo he visto que la Municipalidad de Lima está trabajando; (…) veo que el alcalde está haciendo un trabajo responsable”, indicó. Qué bueno que él lo vea, al parecer ha sido uno de los pocos con esa suerte porque desde el lunes que se preguntaba por el alcalde de Lima nadie daba razón de su paradero. Ups.

Rafael López Aliaga

¿No es figureti?

Pero ayer se hizo la luz y el burgomaestre se animó a reaparecer, pero eso sí, bien blindado por los congresistas de su partido Norma Yarrow y Alejandro Muñante. Cuestionado por su ausencia de los últimos días, Rafael López Aliaga respondió de mala gana. “No es mi chamba, estoy buscando soluciones a la gente; mi trabajo es otro, no ser figureti”, indicó. Uy sí, parece que ya se olvidó tooodo lo que hizo con el streamer Speed.

Rosselli Amuruz

¿Y la firma?

La congresista Susel Paredes sigue esperando a toooodos esos congresistas que le ofrecieron estampar su firma en la moción de censura contra el titular del Interior, Juan José Santiváñez. Una de ellas fue Rosselli Amuruz, quien en medio de las denuncias por presuntas gestiones irregulares en torno a la herencia de su padre, aseguró que “si aún faltan firmas, no tengo problemas en firmarla”. Pero bueno, ya pasó una semana y nada. ¿Será que solo ofreció eso para desviar la atención de las graves acusaciones en su contra?

Carlos Zeballos

Estrena bancada

Mientras en Podemos le hacen fiesta a Isabel Cortez por haberse incorporado a sus filas —y hasta la llaman “guerrera”—, en el Bloque Democrático Popular (BDP) también celebran el ingreso de Carlos Zeballos. El legislador se mantenía como no agrupado desde que renunció en agosto pasado a Podemos, a donde llegó tras renunciar a Acción Popular. Nos preguntamos cuánto tiempo se quedará en el BDP.