Cura de silencio en Perú Libre

Y el candidato a la Presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, continúa en cura de silencio desde que los periodistas le preguntaron insistentemente sobre las denuncias de que su campaña electoral fue financiada con dinero ilegal proveniente de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. En la víspera también Dina Boluarte hizo mutis cuando se le interrogó al respecto. El deslinde categórico nunca llegó. ¿Aquí se aplica la frase ‘el que calla, otorga’?

(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Reunión sin agenda (I): En la luna

A propósito de Castillo, fuentes de Perú21 indicaron que el profesor ha convocado para hoy a una reunión a los 37 integrantes de la bancada parlamentaria de Perú Libre. Jugando al misterio, hasta ayer los citados andaban perdidos en el espacio y sin saber los temas de agenda y tampoco el lugar del cónclave.

Reunión sin agenda (I): En la luna. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Reunión sin agenda (II): Carro lleno

Sin embargo, trascendió que algunos legisladores electos esperan recibir más información de primera mano sobre las alianzas que viene gestando Castillo con sus excontendores, entre ellos Verónika Mendoza y George Forsyth. Es que, dicen, a algunos no se les cocina tener tanto invitado subiéndose al coche a última hora.

Reunión sin agenda (II): Carro lleno. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Jorge Montoya: Vocero de sí mismo

Y en el Palacio Legislativo empezó el desfile de los congresistas ya proclamados, quienes vienen acudiendo para entregar su legajo personal como paso previo a su juramentación al cargo. Ayer estuvo por esos lares Jorge Montoya, quien respondió de muy mal humor cuando un periodista le preguntó sobre las denuncias de fraude electoral que formulara su exaspirante presidencial Rafael López Aliaga. “¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo?”, replicó con muy mal talante y agregó que habla por él mismo y no por su partido Renovación Popular. ¿Cómo? ¿No era el vocero del bloque?

Jorge Montoya: Vocero de sí mismo. (Foto: El Comercio)

