Martina, la indignada (I): No le gusta el gabinete

La excandidata al Congreso por Perú Libre Martina Portocarrero se apareció ayer por Palacio de Gobierno para, según ella, pedirle “explicación, justificación y rectificación” al presidente Pedro Castillo por los cambios en el gabinete que preside ahora Mirtha Vásquez. Y es que, dijo, hay allí “gente que ha estado en contra de nosotros en campaña”.

Martina Portocarrero. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Martina, la indignada (II): ¿Quiere chamba?

Pero no tardó en salir la verdadera razón de su fastidio. Según Portocarrero, “no estamos los que hemos trabajado en esta campaña”. Vaya, vaya. Entonces, ese y no otro sería el motivo de tanta indignación, que no la han considerado en el programa Mi Chamba para los allegados al régimen. Y por si le quedó alguna duda al mandatario, la cantante remató con lo siguiente: “Estoy a disposición de mi presidente y de mi país”. ¡Cuánto desprendimiento!

Martina Portocarrero

Guido Bellido en el llano: Nos hace la patería

De capa caída anda el ex primer ministro Guido Bellido después de que lo expectoraran por la puerta falsa del gabinete donde se sentía todopoderoso y con licencia para maltratar a los periodistas. Ahora, desde el llano, no deja de pasarle la mano a la prensa. “Queridos hermanos periodistas, nos estamos incorporando a la actividad legislativa, esperamos trabajar en conjunto...”, manifestó. Sí, claro, como no. Mejor de lejitos nomás.

Guido Bellido en el llano: Nos hace la patería. Foto: archivo GEC

Perú Libre: Relajo congresal

Y en Perú Libre quieren más relajo, perdón, más días para la semana de representación. Un proyecto de ley del congresista oficialista Américo Gonza plantea que esta labor se realice diez días laborables continuos, o sea dos semanas, lo que implicaría aumentar la partida que se les asigna actualmente para esta tarea y que asciende a S/7,617 al mes. De eso solo rinden cuentas del 30%. ¡Qué fácil se la llevan!

Perú Libre: Relajo congresala. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

