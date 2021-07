Beneficios a expresidentes: La renuncia de Sagasti

A través de un oficio remitido al oficial mayor del Congreso, Yon Pérez, el expresidente Francisco Sagasti renunció al beneficio de movilidad y vales de combustible que les otorga el Estado a los exmandatarios, y dejó a consideración del Parlamento la concesión de una pensión vitalicia. El también exlegislador solo ha solicitado que se le conceda el seguro médico y la asignación de una persona bajo modalidad CAS. ¿Qué le responderán tras el impasse suscitado el 28 de julio con la entrega de la banda presidencial?

Relaciones peligrosas en Perú Libre

El vocero de la bancada de Perú Libre, Álex Paredes, estimó que podría haber problemas en la relación con Fuerza Popular debido a que, según él, han dado muestras de no querer unificar criterios. Además, lamentó que insistan en calificarlos de terroristas. ¿Y qué nos dice del flamante primer ministro Guido Bellido, quien es investigado por apología del terrorismo, o de su colega Guillermo Bermejo, acusado por pertenecer a Sendero Luminoso? Para hablar y comer pescado...

Rosselli Amuruz: De cuarto a sexto

La congresista por Avanza País, Rosselli Amuruz, no perdió tiempo y en la sesión solemne del Congreso aprovechó para fotografiarse, cual colegiala, con algunos mandatarios. “Un honor compartir con el respetable rey de España Felipe IV”, escribió en su historia de Facebook. ¿Perdón? ¿No era Felipe VI? Pues sí, por lo que, horas después tuvo que corregir la metida de pata.

Con el ojo morado: A llorar al río...

Y la “bancada morada”, que no es tal porque son solo tres miembros, afirmó que la designación de Guido Bellido como primer ministro “atenta contra la gobernabilidad”, y rechazaron su postura sobre Sendero, su homofobia, su misoginia, etc. Desconcertante posición considerando que el premier no es el único oficialista que ha sido vinculado con el terrorismo y, sobre todo, que una representante de su grupo integró la lista de candidatos a Mesa Directiva del Congreso promovida por Perú Libre. ¿Y ahora se rasgan las vestiduras?

Hoy desde las 10:00 horas: Parada Militar

Y un día después de lo acostumbrado, hoy se llevará a cabo, en el Cuartel General del Ejército (otrora Pentagonito), la tradicional Parada Militar. Según se ha informado, el evento se iniciará a las 10 de la mañana y durará tres horas.

