La piedra en el zapato: Alva y Bellido en el pleno

La tarde de ayer, durante la sesión descentralizada del Pleno en Cajamarca, la presidenta del Congreso María del Carmen Alva preguntó por el legislador Guido Bellido, quien no se encontraba presente en la sesión. El expremier dijo que estaba en el aeropuerto y por eso “no podía registrarse”, a lo que Alva respondió: “No se preocupe; aunque no haya puesto su asistencia, siempre está presente. Lo tengo en la mente”. Y no va a ser, si cuando fue premier le causó más de un dolor de cabeza.

Las restricciones no son para todos: Castillo celebró a su hija

La pandemia y las restricciones para evitar reuniones sociales y familiares no fueron impedimento para que el presidente Pedro Castillo hiciera del Palacio de Gobierno la sede de una fiesta infantil para celebrar el cumpleaños de su pequeña hija. Desde niños, invitados a la matiné, hasta un camión de juegos inflables fueron vistos entrar a Palacio. Ahí se ven los privilegios del profesor y su familia.

Premier responde al Congreso: Sacan pecho por el gas

La premier Mirtha Vásquez no se quedó callada y sacó pecho por la política de Gobierno sobre el gas de Camisea, impulsada por Pedro Castillo y congresistas del lápiz. “Si es necesario, acudiré al Congreso. Es un tema que yo he explicado, pero si se requiere, lo haré nuevamente”, aseveró. Parece que dentro del Ejecutivo solo se ponen de acuerdo sobre algunos temas.

Gaseoso: Bermejo dice que no son ‘ideas’

El cerronista Guillermo Bermejo (PL), quien desde que Luis Barranzuela asumió el Mininter no sabe para qué lado del lápiz tirar, también se pronunció sobre la estatización del gas de Camisea. “El término puede ser agradable o desagradable, pero ya está. No es una idea, ya se ha iniciado”, comentó en declaraciones a la prensa desde Cajamarca. ¿Promoviendo la estatización lo perdonará Vladimir Cerrón por apoyar al gabinete de Mirtha Vásquez?

Santos versus Castillo : Excandidato no lo suelta

El excandidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, no llegó lejos en las últimas elecciones generales, pero sí en sus críticas a Pedro Castillo. Luego de que el mandatario anunciara el Gasoducto Sur, Santos escribió en Twitter: “De los creadores de la estafa del siglo en Perú, la Interoceánica, la cafetera llamada refinería de Talara, etc., ahora el Gasoducto del Sur. ¿Cómo se llama la obra? Cómo robarle al Perú y gozar de impunidad e inmunidad”.

VIDEO RECOMENDADO

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.