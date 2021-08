Mendoza sobre gabinete: Diversidad, ¿dónde?

La excandidata de Juntos por el Perú Verónika Mendoza ve en el gabinete Bellido “la diversidad”. Esto, pese a que solo cuenta con dos mujeres como ministras y a los discursos misóginos y homofóbicos. “En este gabinete se expresa por primera vez la diversidad de nuestro pueblo”, expresó a TV Perú. Muy lejos quedan aquellos días en que Mendoza defendía la paridad. Vaya, vaya. Todo por el poder.

Bellido ante el Congreso (I): Cambia el mensaje

El mensaje de Guido Bellido fue escrito con anticipación y distribuido a los congresistas y a la prensa al inicio de la exposición. Llama la atención, sin embargo, que al momento de leer el texto durante su presentación, le costó pronunciar la expresión “discriminación por orientación sexual” y la cambió por “discriminación por diferentes expresiones”. ¿Tan difícil es ser inclusivo?

Guido Bellido en el Congreso. (Presidencia)

Bellido ante el Congreso (II): Mal de altura

Mascar coca en zonas ubicadas en la altura es casi un hábito. En Lima, donde evidentemente no hay altura, no existe tal necesidad; sin embargo, el premier Guido Bellido no dudó en sacarse la mascarilla en el Pleno del Congreso para mascar un puñado de hojas de coca. Esto, mientras los congresistas debatían el voto de confianza. ¿Será que se sintió mareado con tanta cifra populista que anunció o es un mensaje para sus amigos los cocaleros?

Ventura citó tema ‘Las torres’: Un terrorista...

Algunos congresistas se inspiran cuando hablan y fue el caso de Héctor Ventura (FP), a quien no se le ocurrió mejor idea que citar en el Pleno la canción “Las torres”, de Los Nosequién y los Nosecuántos. “Lamentamos profundamente que no se hayan podido realizar cambios necesarios que a gritos se pedían. Ya no queremos ser inspiración de los 80 de esas autorías musicales que decían ‘un terrorista, dos terroristas, un guerrillero emerretista’...”, expresó. ¿Escuchó, Sr. Bellido?

Dos horas y 48 minutos duró la presentación del jueves del primer ministro Guido Bellido ante el Pleno del Congreso. La sesión se suspendió y continuará este viernes. (Foto: Congreso del Perú)

Radicales libres: Medina pide cerrar el Congreso

Pero así como hubo inspirados, otros dejaron notar su fustán autoritario, como fue el caso de Elizabeth Medina, de Perú Libre. “Hoy más que nunca, dejemos de ser hipócritas y hablemos con la verdad, defendiendo a ese querido pueblo que ha confiado en nosotros. Si no escuchamos al pueblo, de igual manera también vamos a pedir que se cierre el Congreso”, dijo. La verdad nadie le entendió mucho, salvo la última parte. Al parecer, Guillermo Bermejo no la instruyó bien.

