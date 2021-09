Las jugadas de Bellido (I): Con sierra en mano

Lejos de hacer mea culpa, el primer ministro Guido Bellido se ratificó en sus críticas públicas al vicecanciller Luis Enrique Chávez arguyendo que no “sintoniza” con la postura del presidente Pedro Castillo. A propósito de este impase, el embajador Eduardo Ponce de Vivanco comentó, con acierto, que “Bellido maneja la sierra con una habilidad extraordinaria”. ¿Será eso o que se las huele que le van a dar forata y juega sus últimas cartas?

Las jugadas de Bellido (II): Compra de medios

El jefe del gabinete confirmó también, sin sonrojo, que la intención del gobierno es darle recursos a la prensa regional arguyendo que es la que se ha puesto al frente de toda la “arremetida” que, según él, ha hecho la prensa nacional contra el gobierno. “Tenemos que democratizar el trabajo del gobierno central en el tema de la prensa”, dijo. ¡Qué tal descaro el de Bellido! Eso no es otra cosa que comprar la línea editorial de los medios a cambio del pago con fondos públicos.

Trapos sucios en Perú Libre

Desde Trujillo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le recordó a los integrantes del Ejecutivo que “los trapitos sucios se lavan en casa”. En este gobierno, empero, hay tanto trapo sucio que ya ni lavándolos se arregla el asunto. Si no que lo digan Bellido, Cerrón, Maraví, Ayala, Bermejo, etc. etc. etc.

Gasto congresal sin control: ¡Cuánta gollería!

El congresista por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, justificó haber cobrado los S/15,600 por gastos de instalación –pese a que reside en Lima– alegando que necesitaba montar una oficina virtual en su domicilio. Según explicó, debió adquirir una computadora y sistema de iluminación a lo que se suma la necesidad de “tener un televisor encendido permanentemente en el canal del Congreso”. ¡Cuánta gollería por Dios! No cambian los otorongos.

Asbanc lanza concurso en honor a Renzo

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) lanzó su primer concurso de investigación en economía y finanzas en homenaje a Renzo Rossini, reconocido economista que falleció en febrero último cuando se desempeñaba como gerente general del Banco Central de Reserva.

