Fresco como lechuga: La frescura de Ayala

Muy orondo y sin vergüenza, el ministro de Defensa, Walter Ayala, declaró el miércoles, ante la Comisión de Justicia del Parlamento, que no había cometido ninguna irregularidad –en el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas– y que él se encontraba “más fresco que una lechuga”. Ayer el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, con fina ironía le replicó que “una lechuga sin refrigeración, a las 24 horas desaparece”. A ver cuánto le dura la frescura al titular del Mindef.

Castillo a España: ¿Se animará a visitar al rey?

El presidente Pedro Castillo realizará una visita oficial a España en fecha aun no determinada. ¿Se animará a visitar al rey de España Felipe VI, a quien le hizo pasar un mal momento el 28 de julio pasado cuando, en su discurso de asunción al mando, culpó al legado colonial de todos los males del país?

Ciego y sordo: Congresista Balcázar

El congresista oficialista José Balcázar no tuvo mejor idea que responsabilizar a la oposición de la constante incertidumbre e inestabilidad política que desde hace 107 días vive el país. “Los primeros 100 días han sido una crispación provocada por el Parlamento y otros sectores”, comentó. No hay peor ciego que el no quiere ver...

Asume nueva congresista Nieves Limachi

La ingeniera Nieves Limachi juró al cargo de congresista en reemplazo del fallecido Fernando Herrera. La legisladora tacneña elevó una plegaria en memoria de su antecesor y pidió a sus colegas unir esfuerzos.

¿Congresistas estresados?: Quieren más feriados

La bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto para declarar el 9 de diciembre como feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho aunque más parece que es para empalmar con el feriado del 8 y tener más días libres. Para eso sí son vivos.

VIDEO RECOMENDADO

El Perú tiene más de mil trajes típicos pero el Presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje venezolano.