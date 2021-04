Nos quiere a todos, dice. El cariño de Ciro

El candidato a la Presidencia por Runa, Ciro Gálvez , aprovechó su dominio del quechua para, durante el debate presidencial, lanzarle su chiquita a sus contendores. “Sucios, corruptos, inescrupulosos”, fueron algunos de sus comentarios. Ayer, sin embargo, dijo que fueron expresiones “jocosas”. “Yo no odio a nadie, los quiero a todos”, alegó. ¿Cómo sería si no los quisiera?”

Keiko informa: Galarreta con COVID-19

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta , fue contagiado con COVID-19. La noticia la dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, la aspirante presidencial por esa agrupación, Keiko Fujimori. “¡Fuerza Lucho! Ni el COVID-19 ni nada va a detener tu energía y esperanza de volver a rescatar a nuestro país”, escribió. Desde aquí le deseamos pronta recuperación al excongresista.

Luis Galarreta defiende a Keiko: “Todos en Fuerza Popular coincidimos con decisión de indultar a Alberto Fujimori” Foto: Andina

Guzmán y Beingolea: El que se pica, pierde

A los candidato presidenciales por el Partido Morado, Julio Guzmán , y por el PPC, Alberto Beingolea , no les hizo gracia el simulacro de votación realizado por Datum y publicado por Perú21, que los ubica en los puestos 10 y 12 respectivamente, y pidieron a los electores guiarse por los debates organizados por el JNE y no por las encuestas. El detalle es que esta vez no fue un sondeo sino una simulación del voto con la cédula real. Hay que tener más correa.

Continúa en campaña: Forsyth en Cajamarca

En contraste, George Forsyth , de Victoria Nacional, dijo que respeta los resultados del simulacro y añadió que confía en que su candidatura ganará más adeptos en los próximos días. “Agradezco el apoyo”, comentó desde Cajamarca.

George Forsyth insistió en su pedido para que voten por "gente nueva" al terminar el debate del JNE. (Foto: JNE)

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿A qué hora te tocaría ir a votar según el último dígito de tu DNI?