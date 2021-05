Por el Perú: El voto de Inés Melchor

A través de un video, la fondista Inés Melchor reflexionó sobre la segunda ronda electoral y anticipó que su voto, el 6 de junio, no será “con odio” sino un “voto por el Perú”. “A mí nadie me regaló nada, todo me costó esfuerzo, desde mis zapatillas rotas hasta las más caras; (...) logré esto porque vivo en un país que me dio oportunidades; aquí están mi casa, mi familia, mi historia y las voy a defender; no me gusta perder, no voy a perder. Por eso no voy a votar con odio, voy a votar por el Perú”, subrayó.

(Foto: Andina)

Del Congreso a Chota: Cabrera reciclado

Con la discusión sobre el debate de los candidatos presidenciales en Chota reapareció un rostro conocido. Se trata de Werner Cabrera, el alcalde de la referida provincia cajamaquina, quien –muy pocos recuerdan ya– fue congresista por el Partido Nacionalista durante el segundo gobierno de Alan García. Él dice que sigue militando en la agrupación de Ollanta Humala pero que postuló como autoridad edil por Acción Popular. Camiseta partidaria al gusto del cliente...

Da clases de empatía: La viga de Vizcarra

Desde su domicilio, donde guarda cuarentena tras haber sido diagnosticado con coronavirus, Martín Vizcarra les pidió a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo que sean empáticos y que se identifiquen con el sentimiento de la población. Curioso comentario, por decir lo menos, viniendo de quien, a espaldas de la ciudadanía, se vacunó contra el COVID-19 en momentos en que el país atravesaba uno de los picos de la pandemia. No mires la paja en ojo ajeno, sino...

Al congreso: Los elogios de Waldo

En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, no escatimó en “elogios” al Congreso de la República y calificó algunas de sus leyes como “pésimas , absurdas y mal pensadas”, que, dijo, no solo causan daño en el corto plazo sino que le provocarán problemas al próximo gobierno. Avisados estamos.

Waldo Mendoza. (Foto: Diana Chavez / GEC)

Sueñan con la reelección: Bicameralidad a debate

Concluida la semana de representación, el Pleno del Congreso reanudaría el próximo jueves el debate del dictamen que restituye la bicameralidad, con el que algunos parlamentarios pretenden asegurarse la posibilidad de postular al Senado en 2022. A ver con qué nos sorprenden ahora.

Pleno del Congreso aprobó modificatoria de diversos artículos de la Ley Orgánica del JNE. (Foto: Congreso)

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: conoce cómo se desarrollaron los comicios en las últimas décadas