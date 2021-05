Fujimori culpa a Castillo por negativa a debates

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (FP) y Pedro Castillo (PL) no se ponen de acuerdo para concretar los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones. Desde Piura, la lideresa de Fuerza Popular responsabilizó a su contendor. “Quiero desmentir a Pedro Castillo. Es falso que vaya a participar en los debates. Sus representantes solo aceptan uno y nosotros los cuatro. Como no hay acuerdo, no habrá ningún debate”, expresó. Diferencias que tendrán graves consecuencias para los ciudadanos...

Se niega al debate: A Cerrón no le gusta el JNE

Siguiendo con la negativa de enfrentar los cuatro debates propuestos por el JNE, el fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, arremetió en contra de la ONPE y del JNE. A través de su cuenta de Twitter dijo: “Al parecer ONPE y JNE cierran filas con Keiko Fujimori. El primero no investiga los carteles luminosos y el segundo quiere los cuatro debates”. Parece que la ‘orden’ para que Pedro Castillo no participe en los debates viene desde Junín.

Jalón de orejas: Embajada de China sobre vacuna

La Embajada de China en Perú se cansó de los constantes ataques contra la vacuna del laboratorio Sinopharm. Tras la aprobación del uso de emergencia, por parte de la OMS, de dicha vacuna, señaló que “unos pocos expertos” y “medios de comunicación no se cansan de atacar y difamar a la vacuna china” y añadió: “Sean responsables y dejen de desinformar al público”. A quien le caiga el guante...

Se cuelga de la AFP: Urresti celebra ley

El excandidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, utilizó sus redes sociales para celebrar la aprobación por insistencia de la ley que permite el retiro de los fondos de las cuentas de las AFP, iniciativa que en más de una oportunidad fue promovida por la bancada de su partido. “Cuatro UIT para todos, ¡YA ES LEY!”, colocó en su Twitter. ¿Y el futuro de los jubilados?

Sigue picón: López Aliaga sobre Elecciones

Un mes después de la primera vuelta electoral, el excandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció una presunta falsificación de actas electorales durante una conferencia. Parece que el anuncio de postular a la Alcaldía de Lima para el periodo entrante no lo ha puesto contento del todo.

