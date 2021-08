¿El lapsus de Dina? Se asegura la chamba

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, parece no sentirse muy segura de su permanencia en el Ejecutivo. Ayer, para justificar su decisión de apelar a la resolución del Reniec que rechazó su pedido de licencia laboral por cinco años, dijo: “En cualquier momento, yo podría seguramente, así como está convulsionado el país, regresar a mi puesto”. ¿Se fue de boca o es que en el gabinete son conscientes de lo difícil que será obtener el voto de confianza con el rosario de cuestionamientos que cargan varios de sus integrantes?

¿El lapsus de Dina? Se asegura la chamba. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Ministro todoterreno: Silva se justifica

El profesor Juan Francisco Silva defendió su participación en el gabinete Bellido, donde ha asumido la cartera de Transportes y Comunicaciones. “El ministerio no solo es fierro y cemento, sino también es comunicación (sic)”, respondió, y agregó que un educador está preparado “para cualquier campo”. Además, anticipó que irá al Congreso si lo convocan. “Voy adonde me citen, no tengo miedo”, replicó. Gallito era...

(Foto: Presidencia)

Premier Bellido quita cuerpo

El primer ministro, Guido Bellido, quitó cuerpo sobre un posible indulto a Antauro Humala. “No está en agenda en este momento. Entiendo que ha sido parte del planteamiento durante la campaña y eso corresponde al presidente, no a mi persona”, aclaró. Con las ínfulas con que Ricardo Repetto, hijastro del etnocacerista, reclamó en la víspera que Pedro Castillo cumpliera con lo ofrecido, esta historia tiene para largo.

Guido Bellido. (Foto: Andina)

Las excusas de Carrasco para restringir a la prensa

Y ayer el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, ensayó una sosa explicación en su afán de justificar las restricciones que le ha puesto este gobierno a la prensa. “Todavía no hemos pasado la pandemia; estamos en estado de emergencia, debemos estar en distanciamiento social”, arguyó. Gracias por la preocupación, pero esa es nuestra labor. No hay más.

Plantean investigación de Elecciones Generales 2021

La bancada de Renovación Popular presentó ayer una moción planteando la conformación de una comisión para que investigue el proceso electoral general 2021 y la actuación que tuvieron los entes electorales. ¿Recibirán apoyo de otros bloques?

Plantean investigación de Elecciones Generales 2021. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

