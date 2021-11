Sangre en el ojo: Puka sigue herido

Guido Bellido tiene aún sangre en el ojo y no le perdona al presidente Pedro Castillo el haberlo expectorado del premierato. Además de votar en contra de la confianza a Mirtha Vásquez y compañía, ayer escribió que la forma como el mandatario “practica y procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico”. Seguro que si hoy siguiera en el gabinete, bien calladito estaría, ¿o no?

Guido Bellido. Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec

Y llegamos a los 100 días sin pena ni gloria

Y, a propósito del jefe de Estado, ayer cumplió 100 días en el gobierno sin pena ni gloria. Para pasar piola, solo atinó a tuitear para dar cuenta de que en este tiempo ha impulsado una “agenda de cambios” en la que, entre otros temas, figuran la reforma tributaria y la vacunación con dos dosis para un 60% de la población. Pero, ojito, ojito, no se emocionen, esa es la agenda. ¿Cuándo se concretará? Sabe Dios...

Aguas turbulentas en Acción Popular

Las aguas andan movidas en Acción Popular y no hay quien ponga orden. Luego de que el vocero del bloque, Elvis Vergara, anunciara que promoverán la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva, salió muy presto su colega Edwin Martínez a tratar de desvirtuar la información. No contento con eso, le dio su “respaldo total” al cuestionado titular del MTC. Resultó más afanoso que los mismos oficialistas.

Zapatero a tus zapatos: El cuadre a Yonhy

Y no es el único. Otro que anda por esos rumbos es Yonhy Lescano, quien entusiastamente estuvo promoviendo que AP le dé el voto de confianza al gabinete. “Mantente al margen de las decisiones de la #BancadaAP, a quien tú no representas y menos pertenece el congresista que asesoras”, le replicó el legislador Darwin Espinoza. Eso pasa por meterse en casa ajena. ¡Qué feo!

Yonhy Lescano. (Foto: archivo GEC)

Malos modales en el gobierno del profe

Por lo visto, las buenas formas y modales no son, por decir lo menos, una práctica del gobierno del profesor Pedro Castillo. Si no, que lo diga Patricia Elizabeth Cama Meza, quien hasta el jueves fue titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), y que se enteró de que había “renunciado” al cargo cuando se trasladaba al aeropuerto para viajar a Arequipa en comisión de servicio. El titular del MTC, Juan Silva, que le “aceptaba” la dimisión, ni siquiera la llamó. Respetos guardan respetos, señores.

Juan Silva. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

