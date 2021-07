Tirando cintura: Salaverry en el aire

Así se podría quedar el exaprista, exfujimorista y ex Somos Perú Daniel Salaverry, quien, dicen, ya se veía fijo en el gabinete. Y es que el presidente electo Pedro Castillo aclaró que los encargados en el proceso de transferencia en los distintos ministerios no están necesariamente comprometidos para un cargo en el Ejecutivo. “Su trabajo es ad honorem”, precisó. ¿Cómo le habrá quedado el ojo al trujillano?

Tirando cintura: Salaverry en el aire. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Teléfono malogrado: Cerrón, el portero

“A Vladimir Cerrón no lo van a ver ni como portero” es lo que aseguró, en mayo pasado, el presidente electo Pedro Castillo, pero parece que el mensaje no le llegó al sentenciado exgobernador regional de Junín, quien, a través de tuits y declaraciones a los medios, no deja de hacer sentir su presencia y su poder en el partido de gobierno de Perú Libre. El “portero Cerrón”, por lo visto, quiere dejarle en claro al profe que el dueño del lápiz es él.

Teléfono malogrado: Cerrón, el portero. (Foto: Perú Libre)

Asunción al mando: Visitantes ilustres

A pocos días de la asunción de Pedro Castillo al mando presidencial, dignatarios de diferentes países empezaron a confirmar su próximo arribo a Lima para participar en la ceremonia. Uno de los primeros fue el rey de España Felipe VI, a quien se sumó el mandatario argentino Alberto Fernández, quien, se recuerda, saludó a Castillo como presidente electo cuando el Jurado Nacional de Elecciones ni proclamaba los resultados finales. Afanosito era.

Asunción al mando: Visitantes ilustres. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

¿Guzmán a Yale?: Podrá salir del país

El Poder Judicial revocó la orden de impedimento de salida del país contra el líder del Partido Morado Julio Guzmán, por lo que finalmente podrá viajar a Estados Unidos, donde tiene pendiente asumir una cátedra en la Universidad de Yale. Alas y buen viento.

¿Guzmán a Yale?: Podrá salir del país. (Foto: Archivo de GEC)

En Ministerio de Vivienda se curan en salud

El Ministerio de Vivienda separó a Gianinna Manrique Mansilla de la dirección ejecutiva del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios luego de que su nombre apareciera en un documento fiscal sobre el caso del alcalde de Yarinacocha, Gilberto Arévalo, quien fue detenido el 25 de julio recibiendo 18 mil soles como adelanto de una presunta coima a cambio de entregar la buena pro de una obra. ¡Qué vergüenza!

